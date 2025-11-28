Preocupa el futuro de un frigorífico: Trabajadores al borde del abismo

Futuro en crisis

Todo parece indicar que el futuro de Euro está atravesando su momento más crítico. En medio de la paralización total de actividades y gran cantidad de trabajadores en la calle, se le suma que los actuales propietarios quieren vender la planta, pero no hay interesados.

Todo se confirmó durante la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe donde los apoderados del frigorífico, entre ellos el abogado y accionista, Néstor González, anticiparon que la firma será puesta a la venta. Según los trabajadores, un empresario de Buenos Aires es quien corre con más fuerza. No obstante, no quiere hacerse cargo de abonar los sueldos adeudados.

Al respecto, este miércoles hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes.

image Olor a podrido.

Frigorífico en problemas

Al comienzo del año, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.

La firma, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.

La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente. Las plantas operan por debajo de su capacidad, con ventas retraídas y una competencia feroz con productos importados que deterioran los márgenes de rentabilidad de las empresas locales.

La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.

image Los trabajadores exigen mejoras laborales desde principio de año.

