Olor a podrido: Empeora la situación de un frigorífico

Frigorífico en problemas

Al comienzo del año, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.

La empresa, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.

image De mal en peor.

En la última etapa del conflicto, la firma inició con dos tandas de despidos que afectaron a 52 empleados: cinco de ellos llegaron a un acuerdo económico mientras que el resto fueron reincorporados por la presión gremial y la intervención de la cartera laboral de Santa Fe. Sin embargo, quedaron bajo régimen de "garantía horaria", previsto en el Convenio Colectivo del sector. En tanto, no cumplen tareas y reciben un porcentaje del sueldo.

La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente. Las plantas operan por debajo de su capacidad, con ventas retraídas y una competencia feroz con productos importados que deterioran los márgenes de rentabilidad de las empresas locales.

La toma de la planta marca un punto de inflexión en las protestas: simboliza que algunos trabajadores están dispuestos a elevar el costo emocional de su reclamo para forzar una mirada diferente sobre su situación.

