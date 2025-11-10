El ministro de economía Luis Caputo conversó con el conductor Luis Majul. Allí planteó lineamientos sobre la reforma laboral y tributaria que prepara el gobierno. También dijo que la inflación “convergerá hacia valores de menos del 1% mensual” hacia mitad de 2026. Sin embargo, evitó hablar del swap con Estados Unidos por estar “bajo un tratado de confidencialidad”.
"NO PUEDO HABLAR"
Luis Caputo: Reforma laboral y contrato de confidencialidad
El ministro Luis Caputo confirmó haber firmado un pacto de confidencialidad con Estados Unidos respecto al swap. Habló de reformas y bandas cambiarias.
De esta manera, Caputo confirmó que el pacto de silencio es sobre toda la operatoria de Argentina con el Tesoro de Estados Unidos. Cuando Majul le preguntaba sobre el swap y los fondos de inversión por US$20.000 millones "que todavía no tocaron", el ministro bajaba la mirada. Y en su respuesta impulsiva atinó a decir:
Lo que sí mencionó es que pronto se anunciará un acuerdo comercial con el país de Donald Trump:
Y agregó: “Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países”.
Una vez más, las políticas conjuntas con el país norteamericano serán anunciadas desde el exterior, tal como sucedió con el swap y la compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos.
Leyes y reformas planteadas por Luis Caputo
El ministro Caputo declaró que en primer lugar enviarán al Congreso el Presupuesto 2026 y la ley para que quienes quieran utilizar legalmente dólares no declarados, no deban pagar impuestos.
Luego enviarán la reforma laboral que incluye:
- Reducción de cargas patronales y crear un fondo de cese (indemnización), para bajar los costos y la litigiosidad.
- Aumento “fuertemente” de deducciones de impuesto a las ganancias de personas físicas, para incentivar la economía formal.
- Nuevo régimen de creación de nuevo empleo, ventajoso para que los empleadores puedan contratar gente.
Reforma tributaria
La reforma tributaria incluirá:
- Simplificación impositiva, que incluye eliminación muchos impuestos que recaudan poco, aunque no los mencionó.
- El ministro también planteó que están pensando en implementar una reforma paulatina y con cambios constantes, no de shock.
Flotación del dólar
Caputo explicó que dejaría flotar el dólar libremente si hubiese una demanda de dinero genuina, que los pesos no se usen para comprar dólares ante cualquier peligro o crisis externa. El ministro dijo:
Inversores
Por otro lado, Caputo mencionó que empresarios e inversores del mundo le han dicho que si tienen que invertir “un dólar más, es en Argentina”, en comparación con otros países de la región, donde también operan.
Además de plantear que llegarán inversiones al país, mencionó que Argentina estaba “en política de guerra” hasta las elecciones del 26/10, y que por eso las tasas de interés bajaron rápidamente en los días posteriores.
