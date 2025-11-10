Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida

image Independiente logró lo que parecía imposible: ganarle a Riestra de local @LigaAFA

Surgido de las Inferiores de River al igual que Gonzalo Montiel, el primo Santiago pasó por Argentinos Juniors y a mediados de agosto de 2024 recaló en el Independiente de (por aquel entonces) Julio Vaccari.

Desde su llegada se volvió una pieza fundamental en el ataque de los Diablos Rojos. Sufrió, eso sí, los altibajos de todo el equipo, pero esta tarde volvió a demostrar por qué es importante en la delantera de Independiente.

Riestra estuvo a punto de desplazar a River, pero quedó a tiro

Si Riestra le ganaba al Rojo desplazaba a River del tercer puesto de la Tabla Anual, que es el que entrega el boleto al repechaje de la Copa Libertadores 2026. El Millonario tiene 52 puntos y ya no puede alcanzar ni a Boca ni a Rosario Central, líderes de la tabla y ya clasificados al certamen continental. El Malevo llegaba al cotejo vs. Independiente con 51 puntos, y con un triunfo se adjudicaba ese tercer puesto; después dependería de sí mismo en la última fecha del Torneo Clausura.

Durísima autocrítica de jugadores de River con "tocamos fondo" y "fue una mierda" Boca venció 2-0 a River en el Superclásico y lo dejó sin chances de clasificación directa a la Libertadores por Tabla Anual FOTO NA: JUAN FOGLIA

Sin embargo, la ¿inesperada? derrota en su cancha lo obligó a mantenerse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Queda la última fecha. Todavía no hay nada definido. River, Marcelo Gallardo, Gonzalo Montiel y todos los referentes, respiran con calma.

+ de Golazo24