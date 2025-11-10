Gonzalo Montiel celebra a su familiar. Esta tarde, en el impenetrable Estadio Guillermo Laza, su primo hizo los deberes; o lo que River necesitaba. Independiente venció a Deportivo Riestra y dejó al Millonario con vida en su carrera hacia la Copa Libertadores 2026.
RESPIRÓ PROFUNDO
Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida
Santiago Montiel le dio una bocanada de oxígeno a River, donde juega su primo Gonzalo Montiel: el Millonario no fue superado por Deportivo Riestra.
Santiago Montiel fue el autor del único gol de esta tarde, en el 1-0 del Rojo sobre el Malevo. El equipo de Gustavo Quinteros se impuso ante el durísimo Riestra y sacó un triunfo de oro en su lucha por reconstruirse y reinventarse.
Venía de dos sendos 3-0, ante Platense y ante Atlético Tucumán, por lo que llegaba al Guillermo Laza en alza. Sin embargo, enfrente estaba uno de los equipos más molestos del Torneo Clausura, también uno de los mejores del campeonato, además de revelación y con el boleto de clasificación a playoffs ya abrochado en el bolsillo.
Por si eso fuera poco, Independiente debía quebrar una fortaleza: Deportivo Riestra mantenía un invicto de un año y medio sin perder de local. La última vez que había caído en su cancha fue en un 2-0 vs. Rosario Central. Luego de eso, 27 partidos, muchos equipos y ninguna derrota: el Malevo se hacía fuerte en el Laza.
Quizás también te interese leer: Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel
A pesar del pronóstico, Independiente sacó ventaja. Fue gracias a Santiago Montiel, primo de Gonzalo Montiel, defensor de River y campeón del Mundo con la Selección Argentina. Y con un gol agónico, al minuto 49´del segundo tiempo, tras un partido chato en el que ninguno fue muy superior al otro.
Surgido de las Inferiores de River al igual que Gonzalo Montiel, el primo Santiago pasó por Argentinos Juniors y a mediados de agosto de 2024 recaló en el Independiente de (por aquel entonces) Julio Vaccari.
Desde su llegada se volvió una pieza fundamental en el ataque de los Diablos Rojos. Sufrió, eso sí, los altibajos de todo el equipo, pero esta tarde volvió a demostrar por qué es importante en la delantera de Independiente.
Riestra estuvo a punto de desplazar a River, pero quedó a tiro
Si Riestra le ganaba al Rojo desplazaba a River del tercer puesto de la Tabla Anual, que es el que entrega el boleto al repechaje de la Copa Libertadores 2026. El Millonario tiene 52 puntos y ya no puede alcanzar ni a Boca ni a Rosario Central, líderes de la tabla y ya clasificados al certamen continental. El Malevo llegaba al cotejo vs. Independiente con 51 puntos, y con un triunfo se adjudicaba ese tercer puesto; después dependería de sí mismo en la última fecha del Torneo Clausura.
Sin embargo, la ¿inesperada? derrota en su cancha lo obligó a mantenerse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Queda la última fecha. Todavía no hay nada definido. River, Marcelo Gallardo, Gonzalo Montiel y todos los referentes, respiran con calma.
+ de Golazo24