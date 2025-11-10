urgente24
Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida

Santiago Montiel le dio una bocanada de oxígeno a River, donde juega su primo Gonzalo Montiel: el Millonario no fue superado por Deportivo Riestra.

10 de noviembre de 2025 - 23:07
Santiago Montiel fue el autor del único gol de esta tarde, en el 1-0 del Rojo sobre el Malevo. El equipo de Gustavo Quinteros se impuso ante el durísimo Riestra y sacó un triunfo de oro en su lucha por reconstruirse y reinventarse.

Venía de dos sendos 3-0, ante Platense y ante Atlético Tucumán, por lo que llegaba al Guillermo Laza en alza. Sin embargo, enfrente estaba uno de los equipos más molestos del Torneo Clausura, también uno de los mejores del campeonato, además de revelación y con el boleto de clasificación a playoffs ya abrochado en el bolsillo.

Surgido de las Inferiores de River al igual que Gonzalo Montiel, el primo Santiago pasó por Argentinos Juniors y a mediados de agosto de 2024 recaló en el Independiente de (por aquel entonces) Julio Vaccari.

Desde su llegada se volvió una pieza fundamental en el ataque de los Diablos Rojos. Sufrió, eso sí, los altibajos de todo el equipo, pero esta tarde volvió a demostrar por qué es importante en la delantera de Independiente.

Riestra estuvo a punto de desplazar a River, pero quedó a tiro

Si Riestra le ganaba al Rojo desplazaba a River del tercer puesto de la Tabla Anual, que es el que entrega el boleto al repechaje de la Copa Libertadores 2026. El Millonario tiene 52 puntos y ya no puede alcanzar ni a Boca ni a Rosario Central, líderes de la tabla y ya clasificados al certamen continental. El Malevo llegaba al cotejo vs. Independiente con 51 puntos, y con un triunfo se adjudicaba ese tercer puesto; después dependería de sí mismo en la última fecha del Torneo Clausura.

Sin embargo, la ¿inesperada? derrota en su cancha lo obligó a mantenerse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Queda la última fecha. Todavía no hay nada definido. River, Marcelo Gallardo, Gonzalo Montiel y todos los referentes, respiran con calma.

