Cómo tener buen sexo después de la menopausia: 3 reglas de oro

"Si su vagina se reseca, le duele o le pica como resultado de la menopausia, su médico de cabecera puede recetarle un tratamiento con estrógenos que se aplica directamente en la vagina en forma de óvulo, crema o anillo vaginal", apunta el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Y explica: "La crema de estrógenos aumentará la humedad y la lubricación en el revestimiento de la vagina, lo que hará que caminar, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales con penetración sean más cómodos nuevamente".

Los humectantes o lubricantes vaginales también son muy recomendados. En el caso de lubricantes, los expertos dicen que es mejor usar uno a base de agua.

sexo orgasmo.jpg ¿Menopausia y buen sexo? sí, es posible lograrlo.

Cuida tu mente

Probablemente piense que este consejo no tiene nada de sexy, pero, en realidad, el cerebro está muy involucrado con el sexo, la excitación y el placer.

De hecho, el estrés excesivo, ansiedad o depresión pueden disminuir el deseo y la respuesta sexual.

En ese sentido, las mismas técnicas que son beneficiosas para relajar el cerebro y mejorar la salud mental, también pueden serlo para frenar algunos síntomas de la menopausia.

La Dra. Jessica Shepherd MD, MBA, ha escrito para Healthline: "Practicar actividades que conecten la mente y el cuerpo puede aliviar los síntomas que interfieren con la intimidad sexual, el deseo e incluso la calidad del sueño".

Ella recomienda prácticas como: atención plena, tai chi, acupuntura y yoga.

Prueba algo nuevo

Durante la menopausia también puede que necesite más tiempo para excitarse y llegar al clímax. ¡Tenga calma! Esto puede dar lugar a maneras de salir de la rutina sexual.

"Alcanzar el orgasmo puede tomar más tiempo y requerir una estimulación más directa e intensa del clítoris. Frotar, tocar o usar juguetes como un dispositivo de estimulación del clítoris puede aumentar la sensibilidad y la respuesta", indica Johns Hopkins Medicine.

Además, tenga en cuenta que otras actividades también pueden ser placenteras, como abrazarse, compartir la cama, agarrarse de la mano, reír juntos, y más. Sólo es cuestión de redescubrir el sexo en la menopausia.

