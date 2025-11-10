La menopausia es diferente para cada mujer. Algunas pueden presentar sofocos más intentos, experimentar aumento de peso, o tener cambios de humor. A esto hay que añadirle que, muy probablemente, la mayoría de las mujeres padecen cambios relacionados con el sexo durante esta etapa de la vida.
IMPULSO SEXUAL
Cómo tener buen sexo después de la menopausia: 3 reglas de oro
La menopausia no es el fin de la vida sexual. Aquí hay 3 consejos básicos de expertos para tener mejor sexo en esta etapa de la vida.
Los cambios en la vida sexual de las mujeres que han pasado la menopausia pueden causar inquietud. Estos incluyen disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, molestia o dolor durante las relaciones sexuales, y ansiedad sexual.
Ante esta situación, lo primero que recomiendan los expertos, en caso de tener una pareja, es conversar acerca de lo que le está pasando. Recuerde que la comunicación es clave en todas las relaciones.
Luego, hay 3 consejos principales que le ayudarán a darle un impulso a su vida sexual durante la menopausia y mucho más allá. Tome nota:
Lubricantes y estrógeno vaginal
La sequedad vaginal es uno de los problemas más frecuentes de la menopausia. Afortunadamente, algunos productos pueden ayudar a solucionarlo, como los lubricantes íntimos, los humectantes vaginales y el estrógeno vaginal.
"Si su vagina se reseca, le duele o le pica como resultado de la menopausia, su médico de cabecera puede recetarle un tratamiento con estrógenos que se aplica directamente en la vagina en forma de óvulo, crema o anillo vaginal", apunta el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Y explica: "La crema de estrógenos aumentará la humedad y la lubricación en el revestimiento de la vagina, lo que hará que caminar, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales con penetración sean más cómodos nuevamente".
Los humectantes o lubricantes vaginales también son muy recomendados. En el caso de lubricantes, los expertos dicen que es mejor usar uno a base de agua.
Cuida tu mente
Probablemente piense que este consejo no tiene nada de sexy, pero, en realidad, el cerebro está muy involucrado con el sexo, la excitación y el placer.
De hecho, el estrés excesivo, ansiedad o depresión pueden disminuir el deseo y la respuesta sexual.
En ese sentido, las mismas técnicas que son beneficiosas para relajar el cerebro y mejorar la salud mental, también pueden serlo para frenar algunos síntomas de la menopausia.
La Dra. Jessica Shepherd MD, MBA, ha escrito para Healthline: "Practicar actividades que conecten la mente y el cuerpo puede aliviar los síntomas que interfieren con la intimidad sexual, el deseo e incluso la calidad del sueño".
Ella recomienda prácticas como: atención plena, tai chi, acupuntura y yoga.
Prueba algo nuevo
Durante la menopausia también puede que necesite más tiempo para excitarse y llegar al clímax. ¡Tenga calma! Esto puede dar lugar a maneras de salir de la rutina sexual.
"Alcanzar el orgasmo puede tomar más tiempo y requerir una estimulación más directa e intensa del clítoris. Frotar, tocar o usar juguetes como un dispositivo de estimulación del clítoris puede aumentar la sensibilidad y la respuesta", indica Johns Hopkins Medicine.
Además, tenga en cuenta que otras actividades también pueden ser placenteras, como abrazarse, compartir la cama, agarrarse de la mano, reír juntos, y más. Sólo es cuestión de redescubrir el sexo en la menopausia.
---------
Más noticias en Urgente24
Así es tu cerebro cuando tienes un orgasmo, según estudio
¿Quieres tener un pene sano? Uróloga te da un consejo básico
Aquí hay alimentos para potenciar la testosterona y mejorar tu vida sexual
Qué aumenta la libido de una mujer: 5 tips que no fallan
5 síntomas inquietantes después del sexo que nunca debes ignorar