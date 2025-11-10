Viviana Canosa prepara su regreso a la TV: Los canales que se pelean por tenerla

Pero a pesar de todo esto, los grandes medios la vuelven a llamar. Según contó Lucca Melpi en X, El Nueve la quiere para un programa político nocturno a partir de 2026, y Tomás Dente sumó que también podrían tentarla para reemplazar a Florencia de la V en Los Profesionales de Siempre.

En paralelo, hay rumores de que C5N le ofreció un formato propio, lo que, de confirmarse, sería todo un movimiento estratégico para un canal identificado con el kirchnerismo que busca reengancharse con audiencias más amplias.

La era Canosa: cuando el enojo se volvió contenido

El posible regreso de Canosa deja ver algo más grande: la televisión descubrió que el conflicto vende. Y en ese rubro, Viviana es especialista. No es una periodista tradicional, ni quiere serlo. Lo suyo es la mezcla explosiva de análisis, opinión y performance. Y en este país, donde el debate público se volvió un ring, ella juega cómoda.

Que la busquen desde señales tan distintas como El Nueve y C5N muestra un cambio de época: ya no importa tanto la línea editorial como el ruido que generes. Los canales, golpeados por la baja del rating y el avance del streaming, necesitan figuras que movilicen conversación, aunque sea a los gritos. Y Canosa es eso: alguien que incomoda a todos y fideliza a los que la siguen.

image La vuelta de Canosa expone cómo la televisión necesita figuras que generen ruido y conversación. Ella es el cruce ideal entre periodismo, espectáculo y una audiencia que prefiere el conflicto antes que la corrección.

Mientras tanto, su frente judicial con Lizy Tagliani sigue abierto. Después de acusaciones cruzadas y denuncias por calumnias, Canosa pagó una multa para suspender el juicio, aunque la defensa de Tagliani, según contó LAM (América TV), ya presentó un recurso para que el proceso continúe. Sobre eso, Lizy fue clarísima: "El pago de la multa es una posibilidad del Código Penal (...) pero tiene que haber una reparación del daño causado, que yo exijo que sea el pedido de disculpas".

Al final del día, Canosa es un remolino mediático que muestra cómo cambió el consumo de información. Su regreso, si se concreta, no va a ser solo otro programa más, sino una nueva prueba de cuánto puede soportar la tele cuando se enfrenta a su criatura más incómoda. Porque sí: la tele argentina puede criticarla, pero no puede dejar de necesitarla.

