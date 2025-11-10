Día de la Tradición en honor al Martín Fierro: Gaucho inmortal y frases célebres

image

En su juventud, estudió periodismo y comenzó su labor en el periódico Nacional Argentino, con una serie de artículos que, en 1863, se publicaron en forma de libro con el título de Vida del Gaucho. En esa etapa se formó militarmente, por lo que participó en diferentes batallas en el interior del país. Más tarde, se uniría a las rebeliones federales, lo que lo obligó a tener que exiliarse en Brasil.

En 1872, retornó al incipiente territorio nacional y se alojó en un hotel en las cercanías de la Plaza de Mayo. En una habitación, comenzó a escribir de puño y letra el Martín Fierro, inmortalizando la figura del gaucho, sus andanzas y su vida libre en los márgenes de la sociedad del siglo XIX. En diciembre, publicó el libro, editado por la imprenta La Pampa, con la ayuda de su gran amigo don José Zoilo Miguens.

Sin duda, el compromiso político de José Hernández lo llevó a ser diputado provincial y, en 1880, ya como presidente de la Cámara de Diputados, defendió con uñas y dientes el proyecto de federalización del país, por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue elegido senador provincial, cargo en el que se mantuvo hasta 1885, un año antes de su muerte, el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

Las frases célebres que dejó el Martín Fierro

El Martín Fierro, escrito por José Hernández, expresa la valentía y el orgullo del gaucho, rudo e irreverente, así como también es una crítica directa a la injusticia social, a las desigualdades y a la ley. La obra, de igual forma, destaca la unión fraternal en los márgenes de la sociedad rioplatense, que más tarde forjaría la cultura argentina.

Entre las frases más célebres están:

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.

“Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo: no hago nido en este suelo”.

“Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar; pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden: Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar”.

“Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar; ninguno se ha de animar a corregirme la plana; no pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar”.

“ Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él: siempre el amigo más fiel es una conducta honrada ”

“Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Y así como tal les digo, que vivan con precaución, que nadie sabe en qué rincón, se esconde el que es su enemigo”.

“Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas, y que después de adquiridas no las quieren sustentar”.

“Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena; hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho. Es mejor que aprender mucho. El aprender cosas buenas”.

“Y al que le toca la herencia donde quiera hallar su ruina. Lo que la suerte destina no puede el hombre evitar. Porque el cardo ha de pinchar es que nace con espina”.

“Junta esperencia en la vida hasta pa dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar”.

