Halloween, el Día de los Muertos y el origen del terror pagano

image Un ritual neopagano de Samhain celebrado en Irlanda el 31 de octubre de 2021, que cuenta con elementos tradicionales de la antigua celebración celta, como la hoguera.

En tanto, la cultura romana también tenía sus días que le rendían tributo a los difuntos, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando las almas difuntas volvían a la tierra, ya que consideraban que se abría un portal, el mundus patet, que significa “mundo abierto”.

En estas fechas, los romanos creían que espíritus malvados retornaban a la vida, por ejemplo los larvae, “que se alimentan de la vida de los mortales” y los maniae, seres que tenían el aspecto de “horribles esqueletos que encienden la locura en los vivos”.

image Desde finales de octubre y hasta el 2 de noviembre, México se llena de altares, catrinas y ofrendas, para celebrar el Día de los Muertos.

En el “Halloween de la Antigua Roma”, según comentan los historiadores, los actos sociales quedaban suspendidos, así como cualquier actividad militar, al mismo tiempo que los templos se cerraban, se cancelaban los matrimonios y no se tenían relaciones sexuales, ya que se creía que los muertos podían sentir envidia y arrastrar a las mujeres al inframundo.

Fiestas paganas se mezclaron con la víspera de Todos los Santos

El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, un día y dos días después del 31 de octubre, son fecha claves para los fieles católicos, cuando comúnmente prenden una vela en memoria de sus ancestros y de los santos, quienes se unieron la casa del Santo Padre.

Fue en el octavo siglo cuando el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como la fecha para una festividad para honrar a todos los santos, llamándola el Día de Todos los Santos. El 2 de noviembre, en tanto, la Iglesia Católica considera que los fieles pueden ayudar a las almas del purgatorio a ascender al reúno de los cielos, mediante oraciones, obras de caridad y visitándolos a sus tumbas, lo que se conoce como el Día de los Muertos o de los Difuntos o Finados, el cual acontece el día después del Día de Todos los Santos.

Ahora bien, la mixtura entre las tradiciones paganas, el culto católico y los ritos de las comunidades originarias dieron origen a las festividades del Día de los Muertos en México, del 31 de octubre al 2 de noviembre, cuando el países se llena de ala tres, catrinas y ofrenda para el retorno transitorio de los muertos, ya que se abren un supuesto portal.

image

Según la tradición mexicana, los seres queridos cruzan el Mictlán para estar con los mortales, por lo que esta jornada implica este tránsito de las ánimas, que necesitan guarecerse con alimentos que les ofrecen en los altares.

Este ritual partió de elementos de la cultura prehispánica, cuando los cuerpos se envolvían en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán.

Estas costumbres de los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios, se fundieron con la veneración de sus muertos del calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, señalan los historiadores.

