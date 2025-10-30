Finde en Córdoba: Halloween, Festival del Salame, Miranda!, y mucho más

El espectáculo incorpora varios temas de su reciente producción, Nuevo Hotel Miranda!, un disco de canciones inéditas con colaboraciones explosivas, con el gran repertorio de hits que supieron crear en más de veinte años de carrera. Del under porteño a los principales escenarios de América Latina y el mundo, pasando por los podios de los más destacados rankings y ganando los premios más importantes, Miranda! logró crear una identidad artística única, señalaron desde la organización. El espectáculo incorpora varios temas de su reciente producción, Nuevo Hotel Miranda!, un disco de canciones inéditas con colaboraciones explosivas, con el gran repertorio de hits que supieron crear en más de veinte años de carrera. Del under porteño a los principales escenarios de América Latina y el mundo, pasando por los podios de los más destacados rankings y ganando los premios más importantes, Miranda! logró crear una identidad artística única, señalaron desde la organización.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 64.750 pesos.

Juanes en Córdoba

También en Quality Espacio, pero el 31 de octubre, llega a Córdoba Juanes. El cantautor colombiano se presenta nuevamente en uno de sus escenarios preferidos para repasar lo mejor de su cancionero.

“El autor de "A Dios le pido", que cuenta en su haber con 26 Latin Grammys y 4 Grammys, fue elegido una de las 100 personas más influyentes en el planeta según la Revista Time, entre otros logros que lo señalan como uno los artistas más importantes de la música latina”, apuntaron en la promoción del evento.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 46.000 pesos.

Juanes.jpg Juanes en Córdoba.

Noche de las Bibliotecas

Una nueva edición del evento organizado por la Universidad Nacional de Córdoba tendrá lugar este 30 de octubre con una extensa propuesta. El evento comprende visitas guiadas y encuentros literarios para descubrir los secretos que habitan entre los libros.

“La Noche de las Bibliotecas comenzará a las 17:30hs. en el Cementerio San Jerónimo, donde habrá una suelta de poesías. La comitiva se trasladará a la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, un punto para conocer la historia de la sociedad cordobesa y la de la propia biblioteca. El siguiente espacio es la Biblioteca Olga Pizarro de Vidal – I.E.S. Simón Bolívar y finalmente la biblioteca de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó”, indicaron desde la organización.

La entrada es libre y gratuita.

Festival del Salame en Colonia Caroya

Una nueva cita para los amantes del embutido caroyense tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre. Famosos en todo el mundo por su calidad, los salames y fiambres regionales de Colonia Caroya competirán para determinar cuál es el mejor.

La fiesta incluirá además espacios para artesanos y emprendedores, exposición de autos y motos clásicas, muestra histórica del club, visitas guiadas y propuestas para toda la familia.

La entrada es libre y gratuita.

