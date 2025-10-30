Finde en Córdoba: Halloween, Festival del Salame, Miranda!, y mucho más

Creepy Halloween junto a La Mona
La ya tradicional fiesta organizada por la productora de La Mona Jiménez, Universo Jiménez, tendrá una nueva edición este viernes 31 de octubre. En el predio del Estadio Mario Alberto Kempes se montará un escenario tenebroso para albergar los números de Los Auténticos Decadentes, Los Tabaleros, Catupecu Machu, Cristian Castro y el infaltable rey del cuarteto.
El festejo está cruzado por los disfraces de los asistentes, que se convocan en masa para ver a La Mona Jiménez como número central.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 50.000 pesos.
Miranda! en Córdoba
El dúo pop y reciente protagonista de La Voz Argentina llega a Córdoba el 1 de noviembre para presentarse en Espacio Quality. Allí, prometen dar un show explosivo repasando lo mejor de su repertorio.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 64.750 pesos.
Juanes en Córdoba
También en Quality Espacio, pero el 31 de octubre, llega a Córdoba Juanes. El cantautor colombiano se presenta nuevamente en uno de sus escenarios preferidos para repasar lo mejor de su cancionero.
“El autor de "A Dios le pido", que cuenta en su haber con 26 Latin Grammys y 4 Grammys, fue elegido una de las 100 personas más influyentes en el planeta según la Revista Time, entre otros logros que lo señalan como uno los artistas más importantes de la música latina”, apuntaron en la promoción del evento.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 46.000 pesos.
Noche de las Bibliotecas
Una nueva edición del evento organizado por la Universidad Nacional de Córdoba tendrá lugar este 30 de octubre con una extensa propuesta. El evento comprende visitas guiadas y encuentros literarios para descubrir los secretos que habitan entre los libros.
“La Noche de las Bibliotecas comenzará a las 17:30hs. en el Cementerio San Jerónimo, donde habrá una suelta de poesías. La comitiva se trasladará a la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, un punto para conocer la historia de la sociedad cordobesa y la de la propia biblioteca. El siguiente espacio es la Biblioteca Olga Pizarro de Vidal – I.E.S. Simón Bolívar y finalmente la biblioteca de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó”, indicaron desde la organización.
La entrada es libre y gratuita.
Festival del Salame en Colonia Caroya
Una nueva cita para los amantes del embutido caroyense tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre. Famosos en todo el mundo por su calidad, los salames y fiambres regionales de Colonia Caroya competirán para determinar cuál es el mejor.
La fiesta incluirá además espacios para artesanos y emprendedores, exposición de autos y motos clásicas, muestra histórica del club, visitas guiadas y propuestas para toda la familia.
La entrada es libre y gratuita.
Más contenido de Urgente24
¿Por qué la CGT no quiere la reforma laboral?: Los argumentos detrás del conflicto con el Gobierno
Karina Milei y Cristina Kirchner lustran el teléfono rojo
Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri intenta revalorizar al PRO: "Tendrá candidato en 2027″
Sturzenegger desmintió los rumores sobre la reforma laboral: De cuántas horas será la jornada