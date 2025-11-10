Reaparece Joe Biden para lanzar dardos contra Donald Trump por el rescate a Javier Milei

Incluso fue aún más allá y aprovechó el contexto de la derrota de los republicanos en las recientes elecciones municipales de Nueva York, donde el candidato musulmán demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía a pesar a la operación desplegada por el MAGA y Trump, quien amenazó a los nuevayorkinos con quitarle los fondos federales si ganaba.

“Trump no solo ha usado una bola de demolición contra la Casa del Pueblo, sino también contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra nuestra misma democracia”, sentenció Biden, en alusión a que el actual presidente Donald Trump decidió demoler el ala este y el Pórtico Este de la Casa Blanca para construir un lujoso salón de baile y despilfarrar el dinero de los contribuyentes para sus andanzas.

Embed "Who in the hell does he think he is?"



Former President Biden rails against the White House ballroom construction, President Trump's multi-billion dollar lifeline to Argentina. pic.twitter.com/ZwQC7GGCNB — Fox News (@FoxNews) November 8, 2025

Los estadounidenses critican a Trump por estar pendiente de Javier Milei y olvidarse del cierre de gobierno más largo de la historia

Millones de estadounidenses están siendo testigos del cierre de gobierno (shutdown) más largo de la historia, que alcanza los cuarenta días, el cual ha dejado a cientos de miles empleados federales sin goce de sueldo y que ha privado de los cupones de alimentos a 42 millones de ciudadanos de escasos recursos, al mismo tiempo que ha provocado la cancelación de vuelos y una contracción de la economía.

En ese sentido, como reveló Urgente24, el presidente estadounidense Donald Trump está incumpliendo su palabra de honor con el electorado republicano al que le prometió poner a “Estados Unidos Primero” y hacerlo “Grande Otra Vez” (Make America Great Again), al centrarse por estos días en asuntos externos como el respaldo financiero a Javier Milei y el narcoterrorismo en el Caribe, olvidándose de lo doméstico y de que Estados Unidos enfrenta el cierre del gobierno federal / shutdown más largo de la historia del país. Y, aunque todo esto tiene que ver con la presión republicana contra los demócratas, quienes no dan el brazo a torcer, esto afecta a millones de estadounidenses.

El punto de controversia sigue siendo el Medicare, el programa de seguro médico con fondos públicos, el que caduca este año y que los republicanos no quieren extenderlo, lo que ha impedido llegar a un acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto del 2026, lo que se tradujo en el cierre de gobierno. En este contexto, los demócratas quieren reabrir el gobierno e iniciar conversaciones sobre cómo abordar la expiración de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act), que dejarán a millones de estadounidenses con facturas de seguro médico mucho más elevadas.

Ahora bien, millones de estadounidenses están viendo como esta pulseada entre los demócratas y los republicanos ha dejado sin sueldo a trajadores de la salud en hospitales federales, agentes de la policía federal (FBI, DEA, etc.), bomberos federales, controladores de tráfico aéreo y empleados del Departamento de Defensa, muchos de ellos votantes republicanos, quienes trabajan al ser esenciales, sin recibir un solo centavo, en medio de este cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

En medio de este panorama, los norteamericanos observan con enfado cómo el gobierno de Donald Trump y el Tesoro estadounidense lo dan todo para salvar económicamente al gobierno de Javier Milei, tras el envío de un swap de US$ 20.000 millones, la intervención en el mercado cambiario argentina y la promesa de un nuevo crédito por otros US$ 20.000 millones, mientras un grueso de los trabajadores estadounidenses no están cobrando el sueldo desde hace un mes debido al cierre de gobierno más prolongado de la historia de los Estados Unidos y cuando los agricultores estadounidense no reciben las mismas garantías que Argentina.

