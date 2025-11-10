Parecía un pase tranquilo pero terminó en un escándalo con nombre y apellido: Beto Casella se cruzó con Ángel de Brito después de que el conductor de LAM revelara antes de tiempo su llegada a América TV. Pero cuando Yanina Latorre tiró su bomba al aire, la historia cambió de tono y la interna se volvió mucho más picante.
Beto Casella y Ángel de Brito: La interna que América TV no quería que se filtre
Beto Casella se cruzó con Ángel de Brito por su pase a América TV y Yanina Latorre metió una bomba que encendió la interna. Egos, horarios y códigos en juego.
Beto Casella vs. Ángel de Brito: La guerra empezó por una primicia
El conflicto arrancó con un dato que LAM tiró al aire y que, según Beto Casella, no debía salir todavía. Ángel de Brito confirmó que Casella ya había arreglado su pase a América TV para 2026 y que su nuevo programa iría a las 22.
A los pocos minutos, Beto lo desmintió desde Bendita TV: "Esperen a que yo tenga algo para contar. Por ahora, estoy acá", dijo como quien intenta calmar el fuego, pero sabiendo que el incendio ya estaba declarado.
Más tarde, esa noche, el conductor usó su cuenta de X (ex Twitter) para dejar clara su molestia. "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos. Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno", escribió. Y remarcó que "hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, con auspiciantes, panelistas y marcas comprometidas. Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo".
Del otro lado, De Brito respondió rápido, de manera frontal y sin filtro: "¡Vamos, Beto! No sé de qué códigos hablás, los pases siempre fueron y son noticia". En LAM redobló la apuesta y fue todavía más claro: "Ustedes fomentaron que sea tema cuando se fueron en banda de Bendita. No sean tan discretos ahora".
La discusión, más que un cruce personal, mostró que los egos y las ansias por la primicia siguen marcando el pulso de la televisión argentina. Nadie quiere que otro cuente su noticia antes. Es una industria donde la información es el capital, y donde tener la posta primero vale más que tener razón.
LAM sigue firme y Beto se queda sin horario
Cuando parecía que la cosa se enfriaba, Yanina Latorre salió al aire en El Observador y tiró una frase que encendió otra vez la mecha contra Casella. "Cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de LAM. Eso es no tener códigos", contó sin titubear.
Según su versión, Casella quería el horario central de 20 a 22, el mismo que tiene De Brito desde hace años. "No se lo dieron. Insistió, y cuando insistió, pidió 21:30. Le dijeron que después de las 22 podía agarrar el horario que quisiera, pero de 20 a 22 es el horario de LAM, que es el éxito rotundo del canal", agregó.
Si lo que dijo Yanina es cierto, el reclamo de "códigos" de Casella se da vuelta como un guante. Porque el enojo legítimo del conductor de Bendita por la filtración de su pase empezaría a verse como una pulseada por el poder dentro del canal.
En el medio, los productores de América quedaron tratando de bajar la espuma, porque el pase de Beto no es algo menor: se trata de una figura fuerte que llega a un canal donde los egos ya chocan de frente cada noche.
Y como si todo eso no alcanzara, Ángel de Brito aprovechó el momento para confirmar en vivo la continuidad de LAM hasta 2027. "Antes de que lo cuente otro, les quiero confirmar que en 2026 seguimos en América. También en 2027 vamos a continuar en esta pantalla. Vamos a estar 8 a 10, como ahora. Este horario lo conseguimos y rendimos. No chocamos la Ferrari", tiró en su programa. Un mensaje directo, y con dedicatoria.
Mientras tanto, Casella mantiene el perfil bajo en lo público, pero el ruido sigue creciendo. Detrás del cruce, se ve el retrato más realista de la tele argentina: la pelea por los espacios, la ansiedad por la primicia y la fragilidad de los códigos cuando hay cámaras de por medio.
En definitiva, la historia de siempre, contada con los mismos protagonistas, pero en un canal distinto.
