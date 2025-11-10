Beto Casella y Ángel de Brito: La interna que América TV no quería que se filtre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1986800812689952877&partner=&hide_thread=false Vamos Beto!



No sé qué códigos hablas, los pases siempre fueron y son noticia. Y cosas menores también lo son.



La novela la armaron ustedes faltando en banda a bendita, ahí no fueron discretos y hablaron ustedes en todos los programas, con poca discreción. Ustedes fomentaron… https://t.co/DHZxFeXqbq — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 7, 2025

La discusión, más que un cruce personal, mostró que los egos y las ansias por la primicia siguen marcando el pulso de la televisión argentina. Nadie quiere que otro cuente su noticia antes. Es una industria donde la información es el capital, y donde tener la posta primero vale más que tener razón.

LAM sigue firme y Beto se queda sin horario

Cuando parecía que la cosa se enfriaba, Yanina Latorre salió al aire en El Observador y tiró una frase que encendió otra vez la mecha contra Casella. "Cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de LAM. Eso es no tener códigos", contó sin titubear.

Según su versión, Casella quería el horario central de 20 a 22, el mismo que tiene De Brito desde hace años. "No se lo dieron. Insistió, y cuando insistió, pidió 21:30. Le dijeron que después de las 22 podía agarrar el horario que quisiera, pero de 20 a 22 es el horario de LAM, que es el éxito rotundo del canal", agregó.

image Yanina Latorre reveló que Casella pidió el horario de LAM, generando más tensión. De Brito confirmó la continuidad del ciclo hasta 2027 y marcó territorio en América.

Si lo que dijo Yanina es cierto, el reclamo de "códigos" de Casella se da vuelta como un guante. Porque el enojo legítimo del conductor de Bendita por la filtración de su pase empezaría a verse como una pulseada por el poder dentro del canal.

En el medio, los productores de América quedaron tratando de bajar la espuma, porque el pase de Beto no es algo menor: se trata de una figura fuerte que llega a un canal donde los egos ya chocan de frente cada noche.

Embed

Y como si todo eso no alcanzara, Ángel de Brito aprovechó el momento para confirmar en vivo la continuidad de LAM hasta 2027. "Antes de que lo cuente otro, les quiero confirmar que en 2026 seguimos en América. También en 2027 vamos a continuar en esta pantalla. Vamos a estar 8 a 10, como ahora. Este horario lo conseguimos y rendimos. No chocamos la Ferrari", tiró en su programa. Un mensaje directo, y con dedicatoria.

Mientras tanto, Casella mantiene el perfil bajo en lo público, pero el ruido sigue creciendo. Detrás del cruce, se ve el retrato más realista de la tele argentina: la pelea por los espacios, la ansiedad por la primicia y la fragilidad de los códigos cuando hay cámaras de por medio.

En definitiva, la historia de siempre, contada con los mismos protagonistas, pero en un canal distinto.

