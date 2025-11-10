Goldman Sachs destacó el potencial de crecimiento de la Argentina sin riesgo inflacionario

Goldman Sachs destaca que esta situación representa tanto un desafío como una oportunidad. En la medida en que se consolide una mejora en la demanda interna, la actividad podría crecer sin generar presiones adicionales sobre la inflación. En otras palabras, la existencia de capacidad ociosa ofrece margen para una recuperación sostenida si las condiciones macroeconómicas se estabilizan.

El documento también enfatiza que en Argentina la inflación no responde a un exceso de demanda, sino a factores estructurales. Entre ellos, menciona la inestabilidad cambiaria, los desequilibrios fiscales persistentes y las expectativas de precios desancladas. En ese sentido, el estudio sostiene que el problema inflacionario argentino tiene más relación con cuestiones de credibilidad y de política económica que con un sobrecalentamiento de la actividad.

Comparación con otros países

En tanto, países como Brasil ya operan por encima de su potencial, impulsado por el crédito y el consumo, mientras que Colombia y Argentina todavía tienen margen para expandirse.

En Asia, China y Corea del Sur mantienen brechas negativas, a diferencia de India y Filipinas, donde se percibe cierto sobrecalentamiento.

En Europa del Este y África, las brechas productivas siguen siendo amplias. Economías como Polonia y Sudáfrica todavía funcionan por debajo de su nivel potencial, lo que indica que disponen de espacio para expandirse. En estos casos, las políticas de estímulo fiscal y monetario podrían contribuir a impulsar la recuperación sin riesgos inmediatos de inflación.

Goldman Sachs

Perspectivas para emergentes

La principal conclusión del informe es que la mayoría de los países emergentes aún tiene margen para crecer sin provocar nuevas tensiones inflacionarias. Según Goldman Sachs, esto representa una oportunidad relevante en un contexto global caracterizado por tasas de interés más altas y un crecimiento moderado de las economías desarrolladas.

El banco considera que las naciones con output gaps negativos podrían beneficiarse de políticas orientadas a la inversión y a la mejora de la productividad, siempre que mantengan un marco macroeconómico estable. En ese sentido, el estudio plantea que los próximos años podrían ser favorables para los países que logren aprovechar su capacidad ociosa mediante reformas estructurales y una mayor apertura comercial.

Para Argentina, el desafío consiste en combinar el margen productivo disponible con una estabilización macroeconómica duradera. El documento subraya que el aprovechamiento de ese espacio dependerá de la evolución de la demanda interna, la política fiscal y la recuperación del empleo formal.

En su conclusión, Goldman Sachs sintetiza que "la mayoría de los mercados emergentes mantiene una brecha negativa entre el producto actual y el potencial, lo que indica que existe espacio para la expansión económica sin que se aceleren los precios". En ese grupo, Argentina se ubica entre las economías con mayor capacidad ociosa, lo que podría constituir una oportunidad para impulsar el crecimiento una vez que se estabilicen las variables fundamentales.

