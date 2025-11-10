Leonardo Sbaraglia opinó sobre la desinformación y su relación con la política

Leonardo Sbaraglia explicó cómo fue personificar a Carlos Menem

Es preciso recordar que Leonardo Sbaraglia fue quien personificó al expresidente en la serie "Menem".

Su actuación fue aclamada por el público y en medio de la entrevista recordó cómo compuso al expresidente Carlos Menem. "Lo intenté hacer lo más que pude", recordó.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1987679172563484689&partner=&hide_thread=false “Mientras me maquillaban durante 2 horas y media, escuchaba a Carlos. Eso te va alimentando y cuando llegás al set no querés bajar”.



Leonardo Sbaraglia sobre interpretar a Menem en la serie biográfica del ex presidente. pic.twitter.com/6B1GYMiQnl — Cenital (@cenitalcom) November 10, 2025



El reconocido actor reveló que mientras lo maquillaban aprovechaba para escuchar al exmandatario nacional para imitarlo de la mejor manera posible.

"Yo llegaba al set y yo ya no salía", agregó posteriormente y aclaró que solo por momento se iba del personaje cuando no debía grabar una escena.

