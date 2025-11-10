En la noche del domingo (09/11) Leonardo Sbaraglia brindó una entrevista para el canal de streaming C+ y en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky reflexionó acerca de la desinformación que hay en la sociedad a partir del advenimiento de las redes sociales.
"EL QUE ODIA A MILEI VE UNA COSA"
Leonardo Sbaraglia opinó sobre la desinformación y su relación con la política
El reconocido actor Leonardo Sbaraglia se mostró molesto con el exceso de información y recordó cómo fue personificar al expresidente Carlos Menem.
"A la gente se la está alimentando para estar desinformada:'Tenés que pensar de esta manera, tenés que odiar a esta persona, tenés que amar a esta otra'. Se ha segmentado tanto la información que a vos te llega solamente la información que pertenece a lo que vos alimentás y lo que vos pensás. Y al otro le llega otra información completamente contraria", explicó el artista.
Y siguió: "Empezamos a vivir en mundos y en subjetividades tan fragmentadas. El que odia a Milei ve una cosa, el que ama a Milei ve una cosa completamente diferente, le llega una información de tal cosa, le llega otra información de tal otra".
Asimismo, también lamentó cuando inesperadamente reflotan la declaración que dijo alguien en el pasado y "la usan para un lado, para el otro". "Vos decís: 'Basta'", añadió dejando en claro que padeció el hecho de que a raíz de una frase suya debiera dar explicaciones años más tarde.
Leonardo Sbaraglia explicó cómo fue personificar a Carlos Menem
Es preciso recordar que Leonardo Sbaraglia fue quien personificó al expresidente en la serie "Menem".
Su actuación fue aclamada por el público y en medio de la entrevista recordó cómo compuso al expresidente Carlos Menem. "Lo intenté hacer lo más que pude", recordó.
El reconocido actor reveló que mientras lo maquillaban aprovechaba para escuchar al exmandatario nacional para imitarlo de la mejor manera posible.
"Yo llegaba al set y yo ya no salía", agregó posteriormente y aclaró que solo por momento se iba del personaje cuando no debía grabar una escena.
