Diego Santilli y Manuel Adorni: Turno para Córdoba y San Juan

Donald Trump / USA embiste otra supuesta narco lancha: 76 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental
El secretario de Defensa del Gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth, informó este lunes que el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo dos nuevos ataques letales en aguas abiertas del Pacífico oriental contra embarcaciones vinculadas al crimen organizado, matando a seis personas, lo que asciende a 76 muertos como cifra total de fallecidos en los abatimientos de las fuerzas estadounidenses en la región del Pacífico y en el Caribe en el marco del operativo de Washington para desarticular el flujo de drogas.
En un posteo publicado en X, el ministro de Defensa estadounidense divulgó que las fuerzas estadounidenses atacaron, el día anterior, a dos narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental en el marco del actual despliegue naval y militar de Estados Unidos en la región para desbaratar el tráfico de drogas del Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, bandas transnacionales a las que la Casa Blanca acusa de traficar hacia la jurisdicción estadounidense y de financiar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
