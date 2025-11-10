Noche de las Heladerías 2025: cuándo es y qué promociones habrá

image Noche de las Heladerías 2025.

No solo en CABA y Gran Buenos Aires habrá descuentos, sino que en todas las provincias del país se espera que la gente haga fila para esta noche épica donde el helado artesanal es el protagonista. Este año la Afadhya presentó el nuevo sabor emblema llamado Fruta D'Oro, el cual combina mango y banana sobre una base de agua con un toque de lima y láminas de chocolate blanco. Ideal para el verano.