La Noche de las Heladerías llega nuevamente este 2025 a la Argentina y es uno de los eventos más esperados por los amantes del helado. Vas a poder aprovechar de muchísimos comercios con grandes promociones y sabores riquísimos para disfrutar.
Noche de las Heladerías 2025: cuándo es y qué promociones habrá
Como cada año la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) realiza el evento la Noche de las Heladerías, donde varias de ellas ofrecen promociones irresistibles para los amantes del helado. Sin duda es una manera de seguir fomentando lo artesanal y también que los comerciantes crezcan.
Noche de las Heladerías 2025: 2x1 y más promociones
El próximo jueves 13 de noviembre se va a llevar a cabo este evento y el mismo comienza a partir de las 19. Más de 500 locales de todo el país se preparan para un aluvión de gente reclamando su 2x1 en 1/4 de helado, la cual es la promoción más buscada y esperada del año.
No solo en CABA y Gran Buenos Aires habrá descuentos, sino que en todas las provincias del país se espera que la gente haga fila para esta noche épica donde el helado artesanal es el protagonista. Este año la Afadhya presentó el nuevo sabor emblema llamado Fruta D'Oro, el cual combina mango y banana sobre una base de agua con un toque de lima y láminas de chocolate blanco. Ideal para el verano.
En CABA algunas de las heladerías participantes son Altri, Cadore, La Veneciana, Chungo, El Piave, Lekker, Riviera y más. En Provincia de Buenos Aires hay opciones como Los Amores, Marchezzo, Rapanui, entre otras.
