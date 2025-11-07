Este banco lanza imperdibles descuentos por Navidad: La oferta que promete sacudir las fiestas

Banco Provincia, Navidad y descuentos: ¿Cómo funciona el programa Mesumo Navidad?

El punto más novedoso del paquete es el lanzamiento de Mesumo Navidad, un programa que permite a los usuarios obtener vouchers de descuentos del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 según el nivel del beneficio.

Los vouchers estarán disponibles del 1 al 10 de cada mes y podrán utilizarse hasta el día 30. Lo interesante es que no se limitan a una única compra, pueden aplicarse en varias operaciones y acumularse con otros descuentos vigentes en Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia.

banco provincia descuentos por Navidad 2

Por ejemplo, alguien que aplica un voucher del 40% puede sumarlo a los descuentos habituales de Cuenta DNI en supermercados o comercios de cercanía, logrando un ahorro significativamente mayor. La entidad remarca que esta acumulación es válida tanto para compras presenciales como para ventas online, siempre dentro de los comercios adheridos.

El programa abarca todos los locales que operen con Cuenta DNI, lo que amplía el mapa de opciones y permite que los usuarios apliquen los vouchers a categorías muy variadas, desde alimentos hasta tecnología, pasando por perfumería, jugueterías o bazar.

¿Qué beneficios adicionales suma Banco Provincia durante Navidad y Reyes?

Más allá de los descuentos, la entidad provincial también incorporó beneficios complementarios para acompañar el consumo y el turismo en la temporada alta. Dentro del paquete de verano 2026, Banco Provincia ofrece:

Préstamos personales con condiciones especiales.

con condiciones especiales. Cuotas sin interés en hotelería, entretenimiento y transporte.

en hotelería, entretenimiento y transporte. Promociones en comercios de cercanía y cadenas nacionales.

