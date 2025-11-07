Con diciembre en la puerta y el clima de fiestas tomando protagonismo, el Banco Provincia volvió a mover el tablero del consumo con un paquete de beneficios pensado para impulsar las compras de Navidad y Reyes. La entidad lanzó rebajas, cuotas sin interés y un innovador sistema de vouchers prometedor.
HASTA EL 40%
Este banco lanza imperdibles descuentos por Navidad: La oferta que promete sacudir las fiestas
Para los comerciantes, especialmente los pymes, la propuesta promete mayor volumen de ventas y un flujo sostenido durante todo el mes.
La propuesta forma parte del paquete de beneficios de verano 2026 impulsado por el Gobierno provincial, que busca dinamizar la economía en un mes clave para el comercio y el turismo. Esta edición incluye descuentos de hasta el 40% y la posibilidad de acumularlos con otros programas, una combinación que apunta directamente al bolsillo de las familias.
¿Qué descuentos ofrece Banco Provincia para Navidad y por qué apuntan a dinamizar el consumo?
El anuncio llega en un momento donde los gastos de fin de año suelen tensionar los presupuestos familiares. Por eso, el Banco Provincia decidió redoblar la apuesta con promociones de amplio alcance. Durante las semanas previas a Navidad y Reyes, quienes utilicen tarjetas de crédito de la entidad podrán acceder a un 20% de descuento sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés, tanto en compras presenciales como online o telefónicas.
Los rubros incluidos abarcan indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías y comercios seleccionados, una estrategia que busca cubrir tanto los clásicos regalos navideños como las compras esenciales previas a las fiestas.
A diferencia de otros años, esta edición incorpora beneficios más flexibles y amplios para captar a quienes buscan adelantar sus compras o repartir gastos a lo largo del mes, aprovechando promociones sin límites de reintegro.
Banco Provincia, Navidad y descuentos: ¿Cómo funciona el programa Mesumo Navidad?
El punto más novedoso del paquete es el lanzamiento de Mesumo Navidad, un programa que permite a los usuarios obtener vouchers de descuentos del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 según el nivel del beneficio.
Los vouchers estarán disponibles del 1 al 10 de cada mes y podrán utilizarse hasta el día 30. Lo interesante es que no se limitan a una única compra, pueden aplicarse en varias operaciones y acumularse con otros descuentos vigentes en Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia.
Por ejemplo, alguien que aplica un voucher del 40% puede sumarlo a los descuentos habituales de Cuenta DNI en supermercados o comercios de cercanía, logrando un ahorro significativamente mayor. La entidad remarca que esta acumulación es válida tanto para compras presenciales como para ventas online, siempre dentro de los comercios adheridos.
El programa abarca todos los locales que operen con Cuenta DNI, lo que amplía el mapa de opciones y permite que los usuarios apliquen los vouchers a categorías muy variadas, desde alimentos hasta tecnología, pasando por perfumería, jugueterías o bazar.
¿Qué beneficios adicionales suma Banco Provincia durante Navidad y Reyes?
Más allá de los descuentos, la entidad provincial también incorporó beneficios complementarios para acompañar el consumo y el turismo en la temporada alta. Dentro del paquete de verano 2026, Banco Provincia ofrece:
- Préstamos personales con condiciones especiales.
- Cuotas sin interés en hotelería, entretenimiento y transporte.
- Promociones en comercios de cercanía y cadenas nacionales.
