Plazo fijo en picada: Por qué la baja de tasas de interés en bancos desata alarma

¿Qué pasa con las tasas de interés del mercado tras la decisión del BCRA?

La baja de tasas también impactó de inmediato sobre los instrumentos financieros de corto plazo. Las cauciones bursátiles —préstamos a un día muy utilizados en el mercado— cayeron y se ubicaron esta semana entre el 20% y el 23%. Las LECAP más cortas del Tesoro, que antes de las elecciones rendían hasta un 60% anual, hoy rondan el 27% anual, prácticamente en línea con la inflación proyectada para el próximo año.

El equipo económico interpreta que este escenario ordena el mercado financiero y reduce la volatilidad, pero para muchos analistas implica un riesgo. Sin tasas competitivas, la liquidez puede desplazarse hacia el consumo.

Lo cierto es que, desde las elecciones legislativas, las tasas en pesos de los bancos se desplomaron más de 20 puntos. Un derrumbe que, si bien abarata el crédito para empresas, deja a los ahorristas tradicionales sin incentivos claros para mantener sus fondos inmovilizados durante 30 días.

¿Chau plazo fijo?: El instrumento que pisa fuerte entre las inversiones

Plazo fijo: Qué tasas de interés ofrecen hoy los bancos

La caída de las tasas quedó reflejada en las nuevas condiciones que presentan las principales entidades del país:

Banco Nación: 33%

33% Macro: 33%

33% ICBC: 32,25%

32,25% Credicoop: 31%

31% Santander: 29%

29% Ciudad: 28%

28% Galicia: 27%

27% Provincia: 27%

27% BBVA: 27%

La dispersión entre bancos es mínima y confirma una tendencia homogénea en todo el sistema financiero. En este escenario, los bancos públicos lideran los rendimientos, aunque siguen por debajo de cualquier cálculo de inflación.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca impulsar que los pesos que antes se destinaban a plazos fijos de corto plazo comiencen a canalizarse hacia líneas de crédito productivo, especialmente orientadas a pymes.

¿Cómo afecta la baja de tasas de interés a las pymes que dependen de los bancos?

Aunque la baja de tasas abarata el financiamiento, la realidad del sector pyme muestra un panorama preocupante. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el saldo de préstamos otorgados a pymes cayó 4,4% interanual en términos reales en agosto de 2021, aunque mostró un pequeño crecimiento del 6% entre enero y ese mes. Pero la comparación más dura es con 2019: el crédito pyme acumuló una caída del 10,6%.

La tendencia reciente tampoco trae buenas noticias. En las primeras tres semanas del noviembre más reciente, los créditos privados en pesos del sistema bancario registraron una caída mensual del 0,8%. Esto refleja un deterioro acelerado del financiamiento empresarial en plena recuperación económica.

El problema para las pymes es doble. Enfrentan menos demanda y mayores dificultades para acceder a crédito en condiciones razonables. Y aunque las tasas sean más bajas, los bancos continúan ajustando los requisitos y evaluando con cautela cada solicitud.

