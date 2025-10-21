La inversión que destronó al dólar y al plazo fijo entre los argentinos

Ahí es donde entran las billeteras virtuales, que integran fondos de inversión con acceso directo desde el teléfono. Estos fondos invierten en instrumentos de bajo riesgo, como plazos fijos mayoristas o letras del Tesoro, y reparten las ganancias a los usuarios de manera diaria.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir una inversión digital?

Los expertos en finanzas personales coinciden en que invertir a través de billeteras virtuales o fondos digitales requiere analizar tres aspectos fundamentales:

Liquidez: asegurarse de que se puede retirar el dinero en cualquier momento , sin penalidades por hacerlo antes de tiempo.

asegurarse de que se puede , sin penalidades por hacerlo antes de tiempo. Tasa efectiva: más allá de la cifra anual, conviene revisar cuánto rinde realmente mes a mes o trimestre a trimestre .

más allá de la cifra anual, conviene revisar . Seguridad y regulación: es clave verificar que la plataforma esté registrada y supervisada por los organismos correspondientes, y que los fondos estén correctamente identificados y respaldados.

Estos criterios permiten comparar las inversiones digitales con los instrumentos tradicionales. Mientras un plazo fijo obliga a dejar el dinero inmovilizado durante un mes, las billeteras ofrecen liquidez inmediata y, en muchos casos, rendimientos similares o incluso superiores.

¿Cómo cambió la cultura de inversión en los argentinos?

Argentina tiene una larga historia de crisis e inflación, y eso moldeó la forma en que sus ciudadanos ahorran. Durante décadas, el dólar fue sinónimo de resguardo, y los plazos fijos, de previsibilidad. Pero el escenario actual está dando lugar a una nueva generación de inversores que buscan hacer rendir sus pesos sin perder flexibilidad.

indemnización fondos de inversión.jpg

Aunque la inflación se ha moderado en los últimos meses, todavía erosiona el poder de compra del dinero local. Por eso, mantener los pesos inmovilizados sin un rendimiento real significa perder valor con el tiempo.

Además, estas herramientas democratizan el acceso al ahorro, ya no hace falta tener grandes sumas para invertir. Desde unos pocos miles de pesos, cualquier usuario puede empezar a generar rendimientos, con control total desde una app y sin conocimientos técnicos avanzados.

Si bien las billeteras virtuales ofrecen ventajas evidentes, los especialistas recomiendan no perder de vista los riesgos. Los rendimientos pueden variar si cambian las tasas de referencia o las condiciones macroeconómicas, y no todas las plataformas ofrecen el mismo nivel de transparencia.

Por eso, conviene verificar que la empresa esté registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que el dinero se invierta en fondos regulados. También es importante chequear si la cuenta tiene respaldo o seguro de depósito, algo que brinda una capa adicional de seguridad al usuario.

