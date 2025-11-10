Portación de armas: La ley que podría cambiar quiénes y cómo pueden llevar un arma en la calle

Quienes obtengan el permiso quedarán inscriptos en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), con una vigencia de dos años y posibilidad de revocación inmediata en caso de incumplimiento, uso indebido o cualquier novedad judicial.

Argumentos comparativos y tendencia internacional

El proyecto se apoya en ejemplos de países como Estados Unidos, Suiza, República Checa, Italia y Uruguay, donde los usuarios con trayectoria acreditada pueden acceder a permisos de portación mediante procesos simplificados pero altamente controlados. Esa lógica, afirma Milman, combina dos factores: un Estado que supervisa y una ciudadanía que demuestra responsabilidad continua.

Además, destaca la importancia de fortalecer los sistemas de trazabilidad. La ANMaC ya cuenta con registros interconectados con bases judiciales y administrativas como el RENAPER, el Registro Nacional de Reincidencia y el SIFCOP, lo que permite monitorear en tiempo real las condiciones de cada usuario.

Una reforma que apunta a “modernizar” la ley vigente

En sus fundamentos, el autor del proyecto señala que la normativa argentina mantiene estructuras de hace más de cincuenta años y que necesita actualizarse para diferenciar entre nuevos solicitantes y usuarios con trayectoria. Según Milman, la propuesta no amplía la cantidad de armas en circulación, sino que reorganiza los controles sobre quienes ya están habilitados y registrados.

También plantea que la norma permitiría optimizar recursos dentro de la ANMaC, descomprimir trámites redundantes y garantizar un control más eficiente gracias a la unificación parcial del sistema.

El proyecto completo a continuación:

6378-D-2025

____________________________

