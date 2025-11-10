Google busca tu CV: Los nuevos trabajos que encendieron el interés en Argentina

También está abierta la búsqueda de un Líder de Ingresos para Monetización del Sellside, especialmente orientado a profesionales con experiencia en anuncios digitales, publicidad online y tecnologías publicitarias. Se requieren al menos cuatro años en roles comerciales frente al cliente, además de dominio de inglés y español.

¿Qué perfiles analíticos quiere Google y cómo se accede a estos trabajos?

Dentro del equipo de ventas para grandes clientes, Google incorporará un Líder analítico de Ventas, un rol para especialistas en análisis de medios, marketing digital, consultoría o ciencia de datos. El puesto exige cinco años de experiencia y un perfil fuertemente orientado al análisis de performance publicitaria, optimización de campañas y colaboración con equipos de estrategia.

El mercado medio también se fortalece con la posición de Gerente de cuentas para Soluciones para clientes de Google, destinada a profesionales con dos años de experiencia en marketing digital, publicidad o desarrollo comercial. El rol implica gestionar relaciones con empresas medianas, diseñar estrategias comerciales y coordinar acciones con equipos internos de distintas regiones.

¿Qué trabajos técnicos ofrece Google y qué conocimientos pide?

El segmento tecnológico es uno de los más robustos dentro de esta nueva tanda de contrataciones. Google abrió vacantes para su equipo de arquitectura en la nube, un área que crece a medida que empresas de todo el mundo migran sus operaciones hacia Google Cloud.

Entre los puestos disponibles se encuentra el de Arquitecto empresarial en la nube para Servicios profesionales de Google Cloud, con opciones de trabajo en Buenos Aires, São Paulo y otras ciudades. Para este rol se requieren siete años de experiencia en atención al cliente empresarial en la nube y cinco años en consultoría técnica, además de conocimientos en diseño de arquitecturas de sistemas.

También aparece el puesto de Arquitecto de Google Workspace II, disponible tanto en Buenos Aires como en Ciudad de México. Google pide un título en Ciencias de la Computación o carreras afines, tres años de experiencia en gestión de proyectos y conocimientos sólidos en plataformas SaaS, IaaS o PaaS.

Para quienes cuentan con trayectoria avanzada, la compañía abrió una vacante senior de altísimo nivel, Arquitecto principal III en Google Cloud, destinada a profesionales con más de diez años de experiencia en arquitectura empresarial o atención a clientes corporativos. Este rol implica diseñar soluciones estratégicas, liderar equipos técnicos y presentar propuestas a ejecutivos de alto rango, tanto local como internacionalmente.

portada 2

¿Hay trabajos en Google vinculados a estrategia y publicidad?

Se trata de uno de los sectores más competitivos dentro de la empresa. Google habilitó la búsqueda de un Estratega de productos de cuentas para el equipo SPLA de ventas a grandes clientes, con sede en Buenos Aires o Ciudad de México. Los requisitos incluyen dos años de experiencia en ventas consultivas, desarrollo de negocios o marketing digital.

Los especialistas remarcan que este rol es clave porque conecta los equipos comerciales con los equipos de producto. El objetivo es impulsar estrategias de crecimiento, aumentar la adopción de herramientas de Google Ads y acompañar a empresas de gran escala en el diseño de campañas publicitarias eficientes.

¿Qué requisitos generales pide Google para sus trabajos y cómo preparar el CV?

Más allá de las particularidades de cada puesto, todas las vacantes comparten algunos requisitos fundamentales:

Inglés avanzado , oral y escrito (imprescindible).

, oral y escrito (imprescindible). Experiencia en entornos corporativos o de atención al cliente.

Conocimientos en herramientas digitales, sistemas de gestión y plataformas tecnológicas.

Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios y bajo metodologías ágiles.

Formación universitaria completa o experiencia equivalente.

En el caso de los puestos técnicos, Google exige conocimientos en infraestructura en la nube, soluciones de software y gestión de proyectos. Para los roles comerciales, la experiencia en ventas consultivas, marketing digital y manejo de cuentas corporativas es clave.

¿Cómo enviar el CV a Google y avanzar en el proceso de selección?

La postulación se realiza exclusivamente desde Google Careers (careers.google.com), el portal oficial donde se publican todas las búsquedas actualizadas.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal y filtrar por ubicación: Buenos Aires, Argentina.

Usar filtros adicionales según área de interés: ventas, cloud, tecnología, publicidad.

Seleccionar la vacante deseada y revisar los requisitos en detalle.

Hacer clic en “Apply” o “Postularse”.

Completar los datos personales, formación y experiencia previa.

Adjuntar el CV (idealmente en inglés) y, si corresponde, portfolio o certificaciones.

Enviar la postulación y esperar el correo de confirmación del sistema.

El proceso suele incluir varias etapas:

Entrevistas técnicas,

Entrevistas conductuales,

Evaluaciones prácticas,

Conversaciones con futuros compañeros o líderes.

Quienes no sean seleccionados pueden mantener su perfil actualizado en el portal, ya que Google revisa constantemente postulaciones para futuras búsquedas.

