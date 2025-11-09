Ambos pensadores se veían a sí mismos como maestros y los dos tuvieron una enorme influencia que abarca casi 2.500 años de civilización de Occidente y Oriente.
INDIVIDUO VERSUS SOCIEDAD
Aristóteles (Occidente) o Confucio (Oriente) ¿Quién ganará la guerra de pensadores del Siglo XXI?
Confucio murió un siglo antes que naciera Aristóteles. No existió ningún tipo de contacto entre ellos. Pero hay grandes similitudes y diferencias entre ambos.
Aristóteles buscaba la realización personal del individuo mientras que Confucio perseguía la armonía y el orden social.
Aristóteles generó un análisis racional mientras que Confucio se enfocó más en la ética práctica y la sabiduría para vivir una vida socialmente responsable.
El griego fue un libre pensador y discípulo de Platón aunque rompió con su maestro en muchos puntos y creó un sistema de pensamiento propio.
Confucio fue un funcionario del gobierno. Después de dejar un puesto, viajó al norte de China para enseñar su filosofía. Sus puntos de vista sobre el carácter, el gobierno y la importancia del ritual se han inmortalizado en la tradición oriental. Se ha criticado a Confucio porque, supuestamente, no reconoce la libertad individual ya que la persona no es tan relevante al depender absolutamente de la familia y de la comunidad política.
Sin embargo, fue un defensor acérrimo de la piedad filial y esos mandatos siguen vigentes en China a pesar de que hayan pasado 25 siglos.
Tuvieron varias características en común de ambas escuelas de Filosofía
Por ejemplo, el pensador griego enfatizó la importancia de encontrar un equilibrio y término medio entre dos extremos. Al mismo tiempo, el padre de la sabiduría china también promovió el equilibrio y la moderación en la vida cotidiana.
Ambos reconocieron que los hábitos virtuosos se cultivan a través de la práctica y la educación, convirtiéndose en parte de la vida de las personas.
China versus Occidente
En China, el bienestar de la colectividad prevalece sobre el del individuo. Se prioriza el respeto a la autoridad y se reconoce la jerarquía y la autoridad.
El deber y responsabilidad filial es muy fuerte. Existe un acendrado sentido de obligación hacia la familia.
En el otro extremo del planeta, se valora mucho más la autonomía individual y la ambición personal. La defensa de la libertad y los derechos individuales es lo que garantiza la solidez del sistema.
En China, en principio, existe una mayor dedicación al trabajo y se dedican más horas a las obligaciones.
En Occidente, el enfoque apunta a un equilibrio entre la vida laboral y personal.
El legado de Confucio
Fue educado en escuelas para plebeyos donde aprendió todo tipo de artes. Como su padre llegó a ser un comandante, vivió entre la aristocracia y la gente común.
Trabajó en varios puestos gubernamentales como contable y llegó a ser designado para el cargo de gobernador de una ciudad.
Sus acciones tendieron a amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana.
El superior tiene la obligación de protección y el inferior, de lealtad y respeto. Los sujetos debían obedecer a sus gobernantes, los niños, a sus padres y las esposas, a sus esposos.
En la China contemporánea, el gobierno, que ya no está tan ligado a la ideología de Mao, está buscando la tradición de China para encontrar un núcleo moral para el siglo XXI. El "maestro número uno", Confucio, está una vez más en los programas escolares.
El legado de Aristóteles
Escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31. Ha sido llamado en Occidente “el padre de la Ciencia Política”.
Contrario a su maestro Platón, desarrolló una filosofía en donde la fuente del conocimiento es la experiencia.
Según Aristóteles, existen tres formas de gobierno puras: la monarquía, la aristocracia y la democracia.
La democracia donde el poder está en manos del pueblo. Se basa en la idea de que todos los ciudadanos deben tener el derecho a participar en la toma de decisiones.
Cuando estas formas de gobierno anteponen sus propios intereses al bien común, se degeneran y se convierten en tiranía, oligarquía y demagogia.
¿Individuo o sociedad?
Desde Occidente, aseguran que hacen falta las dos piernas para poder correr. La perestroika (libertad económica) y la glasnost (libertad política).
Desde Oriente, hacen un planteo diferente.
Es el Estado como garante del “bien común” el que impulsa los procesos innovadores en determinada áreas, en detrimento de otras.
¿Quién ganará la pulseada?
¿Podrá un hemisferio dominar al restante o serán capaces de convivir con cierta complementariedad?