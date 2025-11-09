"Se evitó cualquier foto de Lionel Messi con Javier Milei"

El escenario futurista y la espectacular banda sonora se utilizaron para cada uno de los invitados de lujo del evento, entre los que se encontraban Trump; el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de otras personalidades internacionales.

Las entradas para el evento tenían un precio que oscilaba entre los US$ 100 y los US$ 10.000, agotándose las de esta última categoría, según la página web de la ABF.

Por qué Messi

Es un evento anual que reúne a muchos de los líderes empresariales más importantes del mundo. La política también es un tema central, con especial atención a las convenciones capitalistas y de derecha. ¿Por qué estaba Messi allí?

La edición de 2025 del evento fue la 1ra. desde 2016 en contar con la presencia de atletas profesionales. Messi se unió a las estrellas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal como invitados de honor.

Nadal, Williams y Messi son atletas excepcionales, además de exitosos inversores y empresarios.

Sin embargo, Messi sigue destacando en este ámbito.

El fundador de la ABF, Ignacio González, apenas pudo articular palabra de gratitud mientras estaba en el escenario con Messi. "Este fue nuestro Mundial", le dijo González a Messi el miércoles.

"No te imaginas la felicidad que sentimos cuando Jorge confirmó que estarías aquí", añadió, junto al alcalde de Miami, Francis Suárez, y el copropietario del Inter Miami, Jorge Mas. Suárez también le entregó a Messi la llave simbólica de la ciudad.

“Y después de llegar (a Miami), fue espectacular para mí”, dijo Messi. “Primero, vivir en esta increíble ciudad. Y luego, el cariño de toda la gente desde el primer día. El primer día fue impresionante, y bueno, hoy es solo otro ejemplo de la acogida de toda esta gente. Así que estoy muy agradecido”.

El tema Javier Milei

La condición de superestrella de Messi como ícono mundial y campeón deportivo le dio un gran prestigio al evento de la ABF en Miami. Junto al presidente Trump, Messi era la figura más destacada, aunque gran parte del público, que casi llenaba el estadio, abandonó la arena tras el discurso de 1 hora de Trump a media tarde.

Hombres con corbata y gorras rojas de 'Make America Great Again' se dirigieron a la salida. Sin embargo, también hubo una nutrida representación de argentinos entre los asistentes.

Algunos llevaban gorras negras con el lema 'Make Argentina Great Again' (Hagamos a Argentina Grande Otra Vez), símbolo de la incipiente relación de Argentina con la Administración Trump. El presidente argentino, Javier Milei, cuyo gobierno aceptó recientemente un paquete de rescate de US$ 40.000 millones de Trump, era uno de los oradores programados para el 2do. día.

Milei no tendría la oportunidad de conversar con Messi en el palco VIP de US$ 10.000.

“Nunca he tenido la oportunidad de hablar con él”, dijo Milei sobre Messi en 2024. “Me gustaría, debe ser interesante. Lo considero uno de los argentinos más importantes del mundo”. Milei hizo campaña como libertario y populista de extrema derecha, aunque su distinción política es discutible. Hace un año, bromeó diciendo que el pie izquierdo de Messi es “el único bueno. Todo lo demás es prescindible”.

Sin embargo, se evitó la oportunidad de fotografiarse con Messi en Miami, así como cualquier posibilidad de que Milei utilizara a Messi para obtener rédito político. A pesar de su colaboración con el gobierno saudí, Messi nunca se ha afiliado abiertamente a ningún partido político ni ideología.

Sin embargo, últimamente los saudíes han incrementado su influencia en el fútbol internacional y el deporte mundial. Financiaron el Mundial de Clubes de 2025 en USA y poseen importantes participaciones en diversos deportes. Arabia Saudí será la sede del Mundial masculino de 2034.

El futuro

La aparición de Messi en la ABF ofreció un atisbo de cómo podría ser su vida tras su retiro del fútbol profesional.

Messi posee una bebida deportiva (Mas+), una cadena hotelera en España y es inversor en la cadena de restaurantes El Club de la Milanesa, con sede en Ciudad de Buenos Aires, que abrió un local en Miami en 2024.

El miércoles, Messi admitió que su brillante carrera como futbolista llegará a su fin. Recientemente firmó una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028, pero su futuro como copropietario a tiempo completo del club y potencial inversor de capital riesgo está en el horizonte.

“Tuve una carrera deportiva muy, muy larga. Todavía la tengo, y siempre he contado con gente de confianza a mi alrededor que se ha ocupado de algunos de mis asuntos”, dijo Messi. “Pero también es cierto que últimamente me ha llevado a interesarme mucho más por todo lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Desafortunadamente, el fútbol también tiene fecha de caducidad. En algún momento, termina”.

Lo que dijo Messi a continuación le valió una de las ovaciones más sonoras de su carrera.

“Me interesa el lado comercial, me gusta y me gustaría aprender mucho, seguir aprendiendo, porque la verdad es que no sé nada al respecto”, dijo, algo avergonzado. “Apenas estoy empezando en esto”.

Fue un momento crucial para Messi en un entorno y un ámbito empresarial donde no se le considera el mejor de todos los tiempos.

