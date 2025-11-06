Cristiano Ronaldo lo baja a Messi: "¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? 2"

Y agregó: “¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? ¿Dos? Están acostumbrados, para ellos es normal ser campeones del mundo. Brasil, si gana el Mundial, ¿Sorprenderá al mundo? No. Pero si Portugal gana el Mundial, que es posible, ¿Sorprenderá al mundo? Sí”.

“En mi mente, yo no lo veo así. Obvio que quieres ganar, cuando compites siempre quieres ganar. Pero te estoy siendo honesto, para mí, no cambiará mi forma de ver las cosas. Ganar una competición de seis o siete partidos no definirá si soy uno de los mejores de la historia o no, ¿Crees que es justo? No, no lo es.”

Para cerrar el periodista británico le consultó si se consideraba el mejor de toda la historia, a lo que Cristiano Ronaldo dijo: “Por supuesto. O uno de los mejores, ya no me importa.”. Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo, pero dijo alguna verdad, no es lo mismo levantar la Copa del Mundo con Argentina que con Portugal, y él marcó una era en Portugal, es único en su país es un antes y un después de él, en cambio en Argentina hay otros ídolos de la talla de Messi, o mejor, como Diego Maradona.

