Cada vez que habla Cristiano Ronaldo es noticia, ya que es uno de los hombres que más da que hablar cada vez que abre la boca. En esta ocasión le bajó el precio al Mundial que ganó Messi con Argentina y marcó la diferencia de lo que sería si él lo gana con Portugal, además agregó “Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol”. Marcando que no lo desvela levantar la Copa del Mundo.
HABLÓ CR7
Cristiano Ronaldo lo baja a Messi: "¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? 2"
En una extensa entrevista Cristiano Ronaldo explicó la diferencia entre ganar un Mundial con Argentina y con Portugal.
Cristiano Ronaldo y una indirecta a Messi por el Mundial
Cristiano Ronaldo dio una extensa entrevista al periodista británico Piers Morgan, donde habló de todo, pero sorprendieron sus declaraciones sobre el Mundial, además marcó una diferencia, ganarlo con Argentina no es tan espectacular como si él lo gana con Portugal.
El portugués arrancó diciendo: “Si me preguntas a mí, ganar el Mundial no es un sueño. No, lo digo en serio. Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol”
Dejando en claro que ya escribió su historia en el fútbol y que un Mundial no lo cambia. Pero fue más allá y dijo:
“La gente dice que Cristiano será el mejor de la historia si gana el Mundial. No estoy de acuerdo, ya gané tres títulos con Portugal. Los tres títulos en la historia de Portugal. Ya gané, ya ganamos, tres títulos para Portugal. Antes, Portugal no había ganado nada. Nunca. Yo estoy muy feliz”.
Y agregó: “¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? ¿Dos? Están acostumbrados, para ellos es normal ser campeones del mundo. Brasil, si gana el Mundial, ¿Sorprenderá al mundo? No. Pero si Portugal gana el Mundial, que es posible, ¿Sorprenderá al mundo? Sí”.
“En mi mente, yo no lo veo así. Obvio que quieres ganar, cuando compites siempre quieres ganar. Pero te estoy siendo honesto, para mí, no cambiará mi forma de ver las cosas. Ganar una competición de seis o siete partidos no definirá si soy uno de los mejores de la historia o no, ¿Crees que es justo? No, no lo es.”
Para cerrar el periodista británico le consultó si se consideraba el mejor de toda la historia, a lo que Cristiano Ronaldo dijo: “Por supuesto. O uno de los mejores, ya no me importa.”. Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo, pero dijo alguna verdad, no es lo mismo levantar la Copa del Mundo con Argentina que con Portugal, y él marcó una era en Portugal, es único en su país es un antes y un después de él, en cambio en Argentina hay otros ídolos de la talla de Messi, o mejor, como Diego Maradona.
