Festival de Lionel Messi en el 4 a 0 y ahora será FC Cincinnati

Philadelphia Union, ganador del Supporters' Shield, cumplió con su cometido ante el Chicago Fire, convirtiéndose en el único equipo de la Conferencia Este en avanzar a semifinales en 2 partidos.

Vancouver Whitecaps y el LAFC consiguieron los 2 primeros boletos de la Conferencia Oeste para las semifinales de conferencia, al vencer al FC Dallas y al Austin FC, respectivamente, también en 2 encuentros

Esto significa un enfrentamiento inminente entre 2 de los fichajes estrella del verano (boreal) de la MLS: Son Heung-min (LAFC) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

Todas las demás series se definieron en un 3er. partido decisivo, incluyendo la que enfrentó al Inter Miami, repleto de estrellas, contra el Nashville SC.

Los demás partidos decisivos también estuvieron llenos de emoción: el NYCFC visitó Charlotte y consiguió su 2da, victoria, esta vez contra el equipo con más triunfos como local en la liga.

Minnesota United superó al Seattle Sounders en una larga tanda de penales, tras un emocionante partido de 6 goles.

FC Cincinnati remontó para vencer al Columbus, por 2-1, con 2 goles de Brenner.

Entonces, clasificados para jugar la siguiente ronda:

Philadelphia Union Vancouver Whitecaps LAFC Inter Miami CF NYCFC Minnesota United FC Cincinnati

El último puesto vacante en las semifinales de conferencia será para el ganador del juego entre el equipo debutante San Diego FC y los Portland Timbers.

El objetivo

Llegar a las semifinales de conferencia no es el objetivo del Miami. Es el club que más invierte en la liga, quiere ganar la MLS Cup o nada.

Y va mejor que en 2024, cuando Inter Miami fue eliminado por Atlanta United en esta misma fase de los playoffs.

La victoria también asegura la continuidad de las leyendas Sergio Busquets y Jordi Alba —este último generó constante peligro por la banda izquierda del Miami y asistió en el 3eer. gol— al menos 1 partido más. Ambos ya anunciaron su retiro al final de la temporada.

Inter Miami -sin Luis Suárez, cumpliendo una suspensión- tomó la delantera rápidamente: Messi interceptó un pase atrás defectuoso y realizó una carrera mientras Nashville retrocedía.

Messi jugó como eje del juego, aunque con su típica libertad para moverse a donde quisiera, y Tadeo Allende y Mateo Silvetti fueron los extremos, desmarcándose por detrás de él. Esa combinación funcionó bastante bien.

Allende anotó 2 goles y dio una asistencia, mientras que Silvetti habilitó a Messi para que definiera.

Ahora Mascherano tendrá que tomar una decisión importante de cara a la siguiente ronda, con Suárez nuevamente disponible.

FC Cincinnati

“La presión de Miami fue muy buena, no supimos aprovechar los espacios a la espalda de la defensa”, declaró el entrenador de Nashville, BJ Callaghan. “Nos replegamos demasiado en nuestra zona, no pudimos superarlos ni salir de la presión. Intentamos hacer ajustes en la 2da. mitad, y hasta el 3er. gol, el equipo respondió positivamente”.

En la siguiente ronda, Miami se enfrentará a un duro rival, el FC Cincinnati.

Miami no logró vencer a Cincinnati en ninguno de sus 2 partidos este año, incluyendo la victoria por 3-0 de Cincy en el TQL Stadium en julio.

Desde entonces, pasaron cosas: llegó Rodrigo De Paul, al igual que Silvetti, Rocco Ríos Novo se ganó la titularidad en el arco e Ian Fray se consolidó como lateral derecho titular.

Ambos equipos terminaron empatados en puntos (65), pero el Cincinnati tuvo mayor número de victorias, por lo que este partido a eliminación directa se disputará en Ohio y no en Florida.

Cincinnati también llega tras vencer al rival Columbus Crew.

“(Es) un partido muy difícil”, dijo Mascherano. “Si hay un equipo que tiene muy claro su estilo de juego, ese es Cincinnati. … Sin duda, lo que viviremos allí será un partido de mucha intensidad. Tienen muy claro lo que hacen y pueden hacerte mucho daño. Y nosotros, para poder competir contra ellos, tendremos que igualar esa intensidad. Somos un equipo que, cuando igualamos la intensidad del rival, con el balón todo se nos facilita”.

