FIFA da a conocer la fecha del sorteo del repechaje intercontinental y de UEFA

Aquí participarán 16 equipos, los 12 segundos de las zonas de las eliminatorias, y los mejores 4 ganadores de grupo de la Nations League. Se dividen en 4 cuadros de 4 equipos cada uno donde jugarán semifinales y finales por un boleto cada uno de los cuadros. Esto quiere decir que serán 4 finales por 4 boletos al Mundial. Todos los encuentros serán a partido único en la casa del mejor clasificado.

Todos los repechajes se disputarán después del sorteo de diciembre, ya que se llevarán a cabo en marzo de 2026, siendo un sorteo inédito, ya que siempre se sortearon las zonas con todos los equipos clasificados.

