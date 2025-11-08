urgente24
MUNDIAL 2026

FIFA da a conocer la fecha del sorteo del repechaje intercontinental y de UEFA

FIFA publicó la fecha donde se realizará el sorteo de los repechajes que entregarán los últimos 6 boletos al Mundial 2026.

08 de noviembre de 2025 - 12:26
FIFA confirmó las fechas de los repechajes que entregarán los últimos 6 boletos al Mundial 2026.

El repechaje intercontinental se llevará a cabo en Estados Unidos, una de las sedes organizadoras del Mundial 2026. Hasta el momento solo Bolivia por Conmebol y Nueva Caledonia por Oceanía son los únicos clasificados. Luego restan definir dos cupos de Concacaf, uno de África y uno de Asia, UEFA tiene su propio repechaje.

Una vez que se conozcan los nombres de los 6 seleccionados que participen del repechaje intercontinental, se mandarán a los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA a las respectivas 2 finales por 2 cupos al mundial. Los otros 4 equipos serán sorteados en 2 llaves, los ganadores de cada una disputarán las finales con los 2 mejores clasificados. Es probable que Bolivia por su ranking arranque desde semifinales.

En el caso de UEFA los partidos del repechaje se jugarán en el viejo continente, más precisamente en el país mejor rankeado de cada una de las llaves, ya que serán a partidos únicos.

Aquí participarán 16 equipos, los 12 segundos de las zonas de las eliminatorias, y los mejores 4 ganadores de grupo de la Nations League. Se dividen en 4 cuadros de 4 equipos cada uno donde jugarán semifinales y finales por un boleto cada uno de los cuadros. Esto quiere decir que serán 4 finales por 4 boletos al Mundial. Todos los encuentros serán a partido único en la casa del mejor clasificado.

Todos los repechajes se disputarán después del sorteo de diciembre, ya que se llevarán a cabo en marzo de 2026, siendo un sorteo inédito, ya que siempre se sortearon las zonas con todos los equipos clasificados.

