Adidas realizó un evento para ex estrellas mundiales que fueron vestidas por la marca, entre ellas se encontraba el campeón del mundo con Italia y Juventus (le ganó a River la final del 96 con un gol propio) Alessandro Del Piero, que tuvo un desliz y le arruinó la presentación de las camisetas del Mundial 2026 a la marca alemana.
SE LA MANDÓ
Increíble lo que hizo Alessandro Del Piero con las camisetas del Mundial 2026
El ex jugador de la Selección de Italia, Alessandro Del Piero, y campeón del mundo 2006 cometió un gran error con las camisetas Adidas del Mundial 2026.
¡Qué hiciste Alessandro Del Piero!
En su etapa de jugador Alessandro del Piero vistió entre otras la camiseta de Juventus y la Selección de Italia, con ambas fue campeón del mundo con una diferencia de 10 años. En 1996 le ganó la final del mundo a River con gol de él por 1 a 0 y fue campeón mundial con Juventus, y en 2006 derrotó a Francia en la final y se consagró con su selección.
En esa etapa era jugador vestido por Adidas, es por eso que la marca de las 3 tiras lo invitó a un evento exclusivo donde harían la presentación, entre otras cosas, de las vestimentas que lucirán todas las selecciones que tienen contrato con la marca alemana, como Argentina.
En uno de los salones se encontraban los maniquís con las distintas camisetas, en una hilera estaban todas las titulares y en la del frente la suplente correspondiente a esa selección. Por ejemplo, la primera de una hilera era la tradicional de Argentina, y al frente (la primera de la otra fila) la suplente, y así con todas.
El ex jugador no tuvo mejor idea que sacar una foto y subirla a su Instagram, justo antes que la marca haga la correspondiente presentación de las mismas. Algunos dicen que fue un claro error del jugador, pero otros apuestan por una estrategia de marketing, pero el jugador luego borró la publicación y todo hace creer que fue un error.
En la primera fila aparecieron las de Argentina y son tan cual Golazo24 había anticipado. La tradicional con las rayas horizontales blancas y celestes y el celeste difuminado, mientras que la suplente dejando mucho que desear es negra con líneas curvas blancas y azules, y con el logo de “Adidas Originals” y el escudo de AFA en blanco.
Luego aparecían más atrás la de Alemania, México, España y todas las que estarán en el próximo Mundial 2026, así que lo de Alessandro Del Piero fue una gran metida de pata.
+ de Golazo24
Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi
Durísimo comentario de Oscar Ruggeri sobre Riquelme
Fecha FIFA: La Selección Argentina empieza su periodo de prueba, sorpresas en los convocados