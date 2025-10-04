Increíble lo que hizo Alessandro Del Piero con las camisetas del Mundial 2026

El ex jugador no tuvo mejor idea que sacar una foto y subirla a su Instagram, justo antes que la marca haga la correspondiente presentación de las mismas. Algunos dicen que fue un claro error del jugador, pero otros apuestan por una estrategia de marketing, pero el jugador luego borró la publicación y todo hace creer que fue un error.

del piero El detalle de algunas de las camisetas del Mundial 2026 que filtró Alessandro Del Piero.

En la primera fila aparecieron las de Argentina y son tan cual Golazo24 había anticipado. La tradicional con las rayas horizontales blancas y celestes y el celeste difuminado, mientras que la suplente dejando mucho que desear es negra con líneas curvas blancas y azules, y con el logo de “Adidas Originals” y el escudo de AFA en blanco.

Luego aparecían más atrás la de Alemania, México, España y todas las que estarán en el próximo Mundial 2026, así que lo de Alessandro Del Piero fue una gran metida de pata.

+ de Golazo24

Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi

Durísimo comentario de Oscar Ruggeri sobre Riquelme

Fecha FIFA: La Selección Argentina empieza su periodo de prueba, sorpresas en los convocados