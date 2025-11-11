Ocaso del clan: Hugo Moyano vs. Pablo Moyano complica al Sindicato de Camioneros

Pablo, María Isabel Paola, Karina Eva Beatriz son de su 1er. matrimonio con Olga Mariani ;

son de su 1er. matrimonio con ; Facundo, Hugo Antonio y Emiliano Juan Manuel , de su 2do. matrimonio, con Patricia Villares ; y

, de su 2do. matrimonio, con ; y Jerónimo Antonio, de su 3er. y actual matrimonio con Liliana Zulet.

O sea que Pablo es el primogénito, aunque eso no es ningún atributo en sí mismo en la sociedad contemporánea (por suerte).

La web Línea Sindical publicó hace unos días:

"'Pablo Moyano volvé. Los trabajadores te necesitan', rezaban las pintadas que aparecieron de manera sorpresiva en diferentes paredones de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense y en la localidad de San Martín. El mensaje no tiene firma a la vista pero se descarta que es parte de la interna que atraviesa Camioneros por estos días. Tampoco se sabe si la campaña seguirá o sólo tendrá por objetivo entregar el mensaje directo al corazón del gremio.

A pesar de haber cosechado un diputado nacional, su propio hijo Hugo Moyano (h), y de haber ubicado un triunviro en la nueva composición de la CGT (N. de la R.: Octavio Argüello), Hugo Moyano atraviesa una inédita y silenciosa rebelión interna que se torna más caliente en la rama recolección de residuos.

En ese marco, las comisiones internas que ya no parecen responderle tan directamente a Hugo como supieron hacerlo, estuvieron reafirmando su compromiso con la conducción de Pablo, prácticamente retirado de la actividad sindical desde su renuncia a la Secretaría General de la CGT. (…)".

pablo moyano

A las piñas

Así se llegó al reciente combate entre bandas del SiChoCa (Sindicato de Choferes de Camiones). La web InfoGremiales relata así la situación:

"2 facciones de trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros se cruzaron este fin de semana durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos.

La escena terminó en una salvaje pelea que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo, trompadas y una gresca que se extendió por varios minutos. (…)

Si bien en las imágenes se observa sólo el violento desenlace del enfrentamiento, los motivos son atribuidos a la interna que existe en el sindicato y tiene de fondo las diferencias entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su hijo Pablo, con quien está distanciado y permanece fuera del gremio pero con una fuerte influencia a partir de dirigentes que le responden.

En ese marco de puja interna, los último movimientos de Moyano padre habrían extremado las tensiones: semanas atrás fueron echados del gremio 2 dirigentes, Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados en una estafa al hotel que administra Camioneros en Mar del Plata.

(…) en ese marco Hugo Moyano buscó cargarse a Marcelo 'Feucho' Aparicio con una panfleteada. Aparicio reporta directamente a Pablo Moyano y tiene fuerte ascendencia en los cuerpos de delegados que protagonizaron una rebelión interna para sostenerlo.

El torneo en donde ocurrió la pelea es organizado por Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, quien sí se mantiene fiel a las órdenes de su padre y está en la línea de sucesión oficial.

(N. de la R.: Jerónimo es hijo de Liliana Zulet, quien organizó la contabilidad y las finanzas de Camioneros; y mantiene un histórico enfrentamiento con Pablo Moyano).

Embed "Camioneros"

Porque hubo una batalla campal entre facciones luego de un torneo de fútbol en Merlo y sería por la crisis interna del gremio que lidera Hugo Moyano pic.twitter.com/hXWQrG7qaq — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 10, 2025

Uno de los bandos que protagonizó la pelea salvaje en Argentino de Merlos respondería a él, mientras que el otro al sector de 'Feúcho' Aparicio y Pablo Moyano.

Además, los violentos integrarían las barrabravas de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

En tanto, la causa que indaga un supuesto fraude de US$ 10 millones en el hotel 15 de Diciembre, ha servido de catalizador y todavía tiene varios capítulos por escribirse en sede judicial. (…)"

El hotel 15 de Diciembre es un edificio de 12 pisos ubicado en Santa Fe 2373 de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente, el establecimiento permanece cerrado por reformas.

"(...) La denuncia judicial, presentada en Mar del Plata por Héctor 'Yoyo' Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo y hombre de confianza de Moyano, ha generado inquietud entre los dirigentes.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal David Bruna, y se focaliza en presuntos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

Embed Batalla campal entre Camioneros en un campeonato de fútbol.



Tras las pintadas que pedían el retorno de Pablo escala la interna con Hugo Moyano.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/fxc0bLBkHZ — InfoGremiales (@InfoGremiales) November 11, 2025

En el seno del sindicato, se informó que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede central de la organización en Buenos Aires.

Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados, lo que añade complejidad a la pesquisa.

Pablo Moyano, hijo mayor de Hugo, actualmente se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros.

Las voces dentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial, las expulsiones podrían responder a una estrategia de Hugo Moyano para neutralizar una supuesta maniobra interna en favor de Pablo Moyano.

'Feúcho' Aparicio es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y con una histórica cercanía a Pablo Moyano. Es el encargado de organizar la resolución de conflictos complejos, como los vinculados a Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. (…)".

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Nueva baja en Masterchef Celebrity desestabiliza al programa: ¿Wanda Nara involucrada?

Eduardo Blanco marcó distancia del gobierno de Javier Milei: "Debería representarnos a todos"

WhatsApp actualiza su app con la función más pedida