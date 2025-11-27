3 cosas increíbles que genera un beso en la boca y muchos ni se enteran

En la investigación participaron 52 adultos sanos, quienes estaban en relaciones románticas maritales o de convivencia, y proporcionaron datos de autoinforme para los resultados psicológicos, además de muestras de sangre para las pruebas hematológicas, según el estudio.

Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de control.

Los investigadores pidieron al grupo experimental que aumentaran la frecuencia de los besos románticos en sus relaciones, mientras los participantes del grupo control no recibieron las mismas instrucciones.

Después de 6 semanas de estudio, se repitieron las pruebas psicológicas y hematológicas a los voluntarios.

Luego de analizar los datos, los investigadores hallaron que los besos románticos pueden mejorar el estrés, contribuir al sentimiento de felicidad o satisfacción con la pareja e incluso mejorar el colesterol en sangre.

"En relación con el grupo control, el grupo experimental experimentó mejoras en el estrés percibido, la satisfacción en la relación y el colesterol sérico total", escribieron los autores del estudio.

Cuándo fue el primer beso en la boca

Otro dato curioso sobre los besos que la ciencia nos ha revelado en estos últimos días es saber cuándo fue el primer beso en la boca en el mundo.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford y del Instituto Tecnológico de Florida, posiblemente, el primer beso en la boca data de hace 21 millones de años y ocurrió entre los ancestros primates de los grandes simios.

Los científicos han reconstruido la historia evolutiva del beso y también descubrieron que los neandertales podrían haberse besado, y que humanos y neandertales, de hecho, podrían haberse besado entre sí.

Tal parece que los besos no sólo despiertan el interés en las personas, sino también de los científicos.

------

Más noticias en Urgente24

Sífilis en Argentina: Advertencia urgente de médicos y lo que piden que hagas de inmediato

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Mejora tu circulación sanguínea y vida sexual con estos alimentos

Se horrorizó cuando le detectaron cáncer vinculado con sexo oral: Este fue el primer síntoma

Nunca imaginaste que estos alimentos te pusieran en peligro de disfunción eréctil