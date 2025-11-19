Se horrorizó cuando le detectaron cáncer vinculado con sexo oral: Este fue el primer síntoma

The Sun apunta que Frank se estaba afeitando cuando notó una hinchazón firme en el lado derecho de su cuello.

Frank dijo: “Me estaba afeitando, me toqué el cuello y pensé 'esto se siente un poco duro'”.

Él creyó que eran ganglios inflamados. La hinchazón no disminuyó y fue al médico. Fue cuando supo lo que en verdad tenía.

“Solo era una leve hinchazón. Cuando la doctora me miró la boca, pudo ver que sobresalía de la parte superior de mis amígdalas; tenía el tamaño de un huevo cocido”, siguió.

Otro de los síntomas de cáncer de garganta que experimentó Frank fue la fatiga crónica, sin embargo lo subestimó.

“Estaba muy cansado, pero pensé que era por el trabajo y por no dormir lo suficiente . También me despertaba para ir al baño tres o cuatro veces por noche, pero lo atribuí a la edad”, contó.

Y continuó: “Mi pareja me dijo que esperara dos semanas, ya que podrían ser mis glándulas, (causadas por) el estrés de ir al gimnasio”.

sexo oral relaciones sexuales wirestock.jpg El sexo oral ahora es considerado el principal factor de riesgo de cáncer de garganta.

Cuando a Frank le dieron el diagnóstico no lo podía creer. Él cuenta que los médicos le dijeron que el cáncer de garganta fue causado por el VPH contraído a través del sexo oral.

"Fue una sorpresa (...) recuerdo haber pensado: '¿De qué demonios estás hablando? ¿Cáncer de garganta?'".

Después de completar el tratamiento, Frank recomienda “no practiquen sexo oral” y “si tienen algún síntoma inusual, no lo ignoren, háganselo revisar".

Síntomas de cáncer de garganta

A propósito del diagnóstico de Frank, aquí están los principales síntomas de cáncer de garganta, según la organización Cancer Research UK:

Úlceras que no cicatrizan

Bulto en el cuello

Dolor en la boca

Manchas rojas o blancas en la boca o la garganta

Dolor de garganta persistente

Dolor o dificultad para tragar

Problemas del habla

Pérdida de peso

Mal aliento

Bulto o engrosamiento del labio

Sensación de bulto en un lado de la boca o la garganta

Amígdala inusualmente grande en un lado

Sangrado o entumecimiento inusual en la boca

Dientes flojos sin razón aparente

Dificultad para mover la mandíbula

Dolor de oído que no mejora en unos días

Aunque muchos de estos síntomas pueden ser por otra cosa, y no por cáncer, los expertos recomiendan que, si tiene alguna de estas señales de alerta, consulte al médico o dentista.

