El sexo oral es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de garganta y está en aumento en varias partes del mundo. Este cáncer que antes se relacionaba con hábitos como fumar, ahora se está vinculando mucho más con las relaciones sexuales orales.
Se horrorizó cuando le detectaron cáncer vinculado con sexo oral: Este fue el primer síntoma
Un hombre diagnosticado con cáncer de garganta relacionado con sexo oral contó su experiencia y síntomas reveladores.
A algunas personas les sorprende esto, como a Frank Lane, quien fue diagnosticado con cáncer de garganta, no por fumar, sino por sexo oral.
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el responsable. Algunas cepas de esta enfermedad de transmisión sexual aumentan el riesgo de cáncer de garganta.
Se cree que hay más de 100 tipos de VPH. Según MedlinePlus, el tipo 16 o VPH-16, se asocia más comúnmente con casi todos los cánceres de garganta.
Cáncer de garganta por VPH y sexo oral: Señales de advertencia
Uno de los principales síntomas del cáncer de garganta es sentir un bulto en el cuello.
The Sun apunta que Frank se estaba afeitando cuando notó una hinchazón firme en el lado derecho de su cuello.
Frank dijo: “Me estaba afeitando, me toqué el cuello y pensé 'esto se siente un poco duro'”.
Él creyó que eran ganglios inflamados. La hinchazón no disminuyó y fue al médico. Fue cuando supo lo que en verdad tenía.
“Solo era una leve hinchazón. Cuando la doctora me miró la boca, pudo ver que sobresalía de la parte superior de mis amígdalas; tenía el tamaño de un huevo cocido”, siguió.
Otro de los síntomas de cáncer de garganta que experimentó Frank fue la fatiga crónica, sin embargo lo subestimó.
“Estaba muy cansado, pero pensé que era por el trabajo y por no dormir lo suficiente . También me despertaba para ir al baño tres o cuatro veces por noche, pero lo atribuí a la edad”, contó.
Y continuó: “Mi pareja me dijo que esperara dos semanas, ya que podrían ser mis glándulas, (causadas por) el estrés de ir al gimnasio”.
Cuando a Frank le dieron el diagnóstico no lo podía creer. Él cuenta que los médicos le dijeron que el cáncer de garganta fue causado por el VPH contraído a través del sexo oral.
"Fue una sorpresa (...) recuerdo haber pensado: '¿De qué demonios estás hablando? ¿Cáncer de garganta?'".
Después de completar el tratamiento, Frank recomienda “no practiquen sexo oral” y “si tienen algún síntoma inusual, no lo ignoren, háganselo revisar".
Síntomas de cáncer de garganta
A propósito del diagnóstico de Frank, aquí están los principales síntomas de cáncer de garganta, según la organización Cancer Research UK:
- Úlceras que no cicatrizan
- Bulto en el cuello
- Dolor en la boca
- Manchas rojas o blancas en la boca o la garganta
- Dolor de garganta persistente
- Dolor o dificultad para tragar
- Problemas del habla
- Pérdida de peso
- Mal aliento
- Bulto o engrosamiento del labio
- Sensación de bulto en un lado de la boca o la garganta
- Amígdala inusualmente grande en un lado
- Sangrado o entumecimiento inusual en la boca
- Dientes flojos sin razón aparente
- Dificultad para mover la mandíbula
- Dolor de oído que no mejora en unos días
Aunque muchos de estos síntomas pueden ser por otra cosa, y no por cáncer, los expertos recomiendan que, si tiene alguna de estas señales de alerta, consulte al médico o dentista.
