urgente24
OCIO Netflix > Stranger Things > streaming

"TAMPOCO PARA TANTO"

Stranger Things: Netflix colapsó y decepcionó a los fans con una temporada "zafable"

Netflix se cayó apenas minutos después del estreno de Stranger Things 5. Críticos advierten que la quinta temporada es "OK".

27 de noviembre de 2025 - 19:21
Netflix y su máxima gallina de huevos de oro.

Netflix y su máxima gallina de huevos de oro.

Después de tres años de espera, Stranger Things volvió con su quinta y última temporada, pero el estreno fue un caos total. Netflix se cayó apenas minutos después de liberar los primeros cuatro episodios, dejando a miles de fanáticos furiosos en todo el mundo. Sí, el streaming explotó.

image
&iquest;Es mejor que las anteriores o le bajaron el azucar? Todo apunta a lo segundo.

¿Es mejor que las anteriores o le bajaron el azucar? Todo apunta a lo segundo.

Más de 14.000 reportes se registraron en Estados Unidos, mientras que en India se contabilizaron 200 quejas por errores de conexión y pantallas congeladas.

Seguir leyendo

Una temporada que divide aguas en Neflix

La plataforma confesó que "algunos usuarios experimentaron problemas al transmitir en dispositivos de TV", pero aseguró que el servicio se recuperó en cinco minutos. Ross Duffer, cocreador de la serie, había prometido en Instagram que Netflix aumentó el ancho de banda un 30% para evitar otro colapso como el del combate de Mike Tyson vs. Jake Paul en 2024. Pero no fue suficiente.

La nueva temporada, ambientada en Hawkins, Indiana, promete "la muerte más violenta de cualquier temporada", según los hermanos Duffer. Sin embargo, las primeras críticas no son del todo favorables. Kelly Lawler, de USA TODAY, le dio solo 2,5 de 4 estrellas y advirtió: "Es OK, pero deberíamos exigir grandeza". La periodista señaló que la serie oscila entre momentos emocionantes y otros irritantes, con problemas de lógica narrativa y un elenco demasiado grande que perdió chispa.

image
Por lo menos, al p&uacute;blico de Rotten le cop&oacute;. No tanto as&iacute; a los cr&iacute;ticos.

Por lo menos, al público de Rotten le copó. No tanto así a los críticos.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y compañía aparecen más envejecidos, algo que la trama intenta justificar con un salto temporal. Pero Lawler compara el resultado con Steve Buscemi intentando infiltrarse en una secundaria. La química romántica adolescente, que fue el corazón de temporadas anteriores, ahora parece forzada y artificial.

¿Suficiente para cerrar con gloria?

A pesar de las críticas mixtas, Stranger Things sigue siendo un fenómeno global. Un día antes del estreno, todas las temporadas anteriores llegaron al top 10 de Netflix, algo inédito para cualquier serie en la plataforma. La franquicia generó merchandising masivo, una obra de Broadway, videojuegos y hasta revivió la carrera de Kate Bush con "Running Up That Hill".

Embed - Stranger Things 5 | Volume 1 Trailer | Netflix

Pero la pregunta persiste: ¿es justo conformarse con "zafable" para una serie tan influyente? Quedan más de cinco horas de historia por verse (volúmenes 2 y 3 llegan el 25 y 31 de diciembre), pero las expectativas están en la cuerda floja.

Los fans merecen un cierre épico, no uno "zafable".

-----------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que todos comentan por su humor brutal

La nueva miniserie de 6 episodios que ya es furor y mirás en una tarde

La miniserie de 8 episodios más elogiada que pide verla ya mismo

La miniserie de 6 episodios que está en boca de todos y no podés saltear

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES