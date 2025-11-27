Stranger Things: Netflix colapsó y decepcionó a los fans con una temporada "zafable"

image Por lo menos, al público de Rotten le copó. No tanto así a los críticos.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp y compañía aparecen más envejecidos, algo que la trama intenta justificar con un salto temporal. Pero Lawler compara el resultado con Steve Buscemi intentando infiltrarse en una secundaria. La química romántica adolescente, que fue el corazón de temporadas anteriores, ahora parece forzada y artificial.

¿Suficiente para cerrar con gloria?

A pesar de las críticas mixtas, Stranger Things sigue siendo un fenómeno global. Un día antes del estreno, todas las temporadas anteriores llegaron al top 10 de Netflix, algo inédito para cualquier serie en la plataforma. La franquicia generó merchandising masivo, una obra de Broadway, videojuegos y hasta revivió la carrera de Kate Bush con "Running Up That Hill".

Embed - Stranger Things 5 | Volume 1 Trailer | Netflix

Pero la pregunta persiste: ¿es justo conformarse con "zafable" para una serie tan influyente? Quedan más de cinco horas de historia por verse (volúmenes 2 y 3 llegan el 25 y 31 de diciembre), pero las expectativas están en la cuerda floja.

Los fans merecen un cierre épico, no uno "zafable".

