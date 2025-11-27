5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta

Semillas de lino.jpg

Semillas de lino

Las semillas de lino son muy pequeñas pero tienen un gran potencial para aliviar la hinchazón y eliminar los gases estomacales.

De acuerdo con la BBC, este alimento es una buena opción para aumentar el consumo de fibra sin padecer hinchazón. De hecho, "algunas evidencias sugieren que consumir hasta dos cucharadas de semillas de lino al día puede ayudar a aliviar la hinchazón y el estreñimiento en personas con SII" (Síndrome de Intestino Irritable).

Anís

Entre los remedios caseros para aliviar la hinchazón, la Universidad de Harvard le da un lugar privilegiado al anís, un alimento de olor dulce y cálido.

En un artículo de Harvard Health Publishing recomiendan cocinar con anís. "Esta hierba también ha demostrado reducir la hinchazón en personas con síndrome del intestino irritable y dispepsia".

Kiwi

Cuando la hinchazón es por el estreñimiento, el kiwi podría ser un aliado, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y a ablandar las heces.

El Dr. Mikhail Yakubov, de Manhattan Gastroenterology, le dijo a The New York Post que, el kiwi es una fruta “rica en fibra soluble e insoluble, pero también contiene una enzima llamada actinidina, que puede ayudar a estimular la digestión”.

Quinoa

No todos los alimentos ricos en fibra provocan gases e hinchazón, y la quinoa es uno de los que se puede comer sin remordimiento.

La Dra. Nguyen dice que la quinoa se encuentra entre los alimentos más fáciles de digerir y que no causan tanta hinchazón. Además es sumamente nutritiva.

