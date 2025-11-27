La hinchazón abdominal es algo con lo que muchas personas tienen que lidiar, incluso, a diario. A menudo, la sensación de hinchazón puede estar acompañada por gases intestinales y estreñimiento, o puede ser un síntoma de afecciones como el Síndrome del Intestino Irritable. Saber qué alimentos comer es super importante para solucionar este problema.
ALIVIO NATURAL
5 mejores alimentos para decirle adiós a la hinchazón abdominal que tanto te molesta
Si quieres aliviar naturalmente la hinchazón abdominal, aquí hay 5 alimentos que puedes añadir a tu dieta, según expertos.
Entonces, ¿Sientes que tu abdomen está más grande y no sabes qué incluir en tu dieta? ¿Qué alimentos alivian la hinchazón? ¿Qué comer cuando tengo el estómago hinchado?
Tomando en cuenta que un estómago hinchado puede ser molesto e incluso causar dolor, aquí hay algunos alimentos que expertos recomiendan para deshacerse de la hinchazón abdominal:
Verduras de hoja verde
Las verduras de hoja verde son fantásticas, no sólo tienen beneficios para el cerebro y el corazón, sino que además son aliadas del sistema digestivo.
La Dra. Christine Nguyen, médica de medicina familiar de Mayo Clinic en Jacksonville, recomienda en un artículo de la Mayo Clinic sobre la hinchazón, comer verduras de hoja verde oscuro como la col rizada, espinaca y acelga. Son alimentos "ricos en nutrientes" y "más fáciles de digerir".
Semillas de lino
Las semillas de lino son muy pequeñas pero tienen un gran potencial para aliviar la hinchazón y eliminar los gases estomacales.
De acuerdo con la BBC, este alimento es una buena opción para aumentar el consumo de fibra sin padecer hinchazón. De hecho, "algunas evidencias sugieren que consumir hasta dos cucharadas de semillas de lino al día puede ayudar a aliviar la hinchazón y el estreñimiento en personas con SII" (Síndrome de Intestino Irritable).
Anís
Entre los remedios caseros para aliviar la hinchazón, la Universidad de Harvard le da un lugar privilegiado al anís, un alimento de olor dulce y cálido.
En un artículo de Harvard Health Publishing recomiendan cocinar con anís. "Esta hierba también ha demostrado reducir la hinchazón en personas con síndrome del intestino irritable y dispepsia".
Kiwi
Cuando la hinchazón es por el estreñimiento, el kiwi podría ser un aliado, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y a ablandar las heces.
El Dr. Mikhail Yakubov, de Manhattan Gastroenterology, le dijo a The New York Post que, el kiwi es una fruta “rica en fibra soluble e insoluble, pero también contiene una enzima llamada actinidina, que puede ayudar a estimular la digestión”.
Quinoa
No todos los alimentos ricos en fibra provocan gases e hinchazón, y la quinoa es uno de los que se puede comer sin remordimiento.
La Dra. Nguyen dice que la quinoa se encuentra entre los alimentos más fáciles de digerir y que no causan tanta hinchazón. Además es sumamente nutritiva.
---------
