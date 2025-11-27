Criptomonedas: El violento robo que expone el lado más oscuro del mercado

Criptomonedas: ¿Qué riesgos quedaron al descubierto tras el asalto?

El ambiente ya estaba caldeado. Meses antes, Coinbase —una de las principales plataformas de intercambio del mundo— había informado una filtración de datos de clientes en mayo. Empleados tercerizados sustrajeron información personal como nombres, direcciones y números de teléfono. Si bien un vocero de la empresa aclaró que dicho incidente “no tiene relación con el robo del sábado”, el impacto psicológico en la comunidad inversora fue inmediato ya que varios usuarios expresaron sentirse más vulnerables.

El allanamiento violento elevó ese temor a un nivel completamente nuevo. Uno de los inversores consultados incluso reconoció haber comprado armas de fuego después del ataque, signo del nivel de paranoia que empieza a expandirse entre quienes operan con grandes cantidades de criptoactivos.

Criptomonedas: ¿Cómo proteger las billeteras frente a ataques físicos?

Ante este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas adicionales de seguridad. David Schwed, experto en ciberseguridad y exdirector de seguridad de Robinhood, advirtió que los inversores deben asumir que la facilidad para mover fondos también juega en su contra.

Entre sus recomendaciones se destacan:

Implementar un proceso de aprobación de varios pasos antes de autorizar cualquier transferencia.

antes de autorizar cualquier transferencia. Guardar billeteras físicas en cajas de seguridad bancarias , donde resulten inaccesibles para terceros.

, donde resulten inaccesibles para terceros. Tener una billetera señuelo con una pequeña cantidad de activos para entregar en caso de ser forzado.

con una pequeña cantidad de activos para entregar en caso de ser forzado. Evitar mantener dispositivos y claves privadas en lugares visibles o de fácil acceso dentro del hogar.

im-storie-guia-para-saber-que-son-las-criptomonedas-3.jpeg

Según Schwed, lo ideal es que las criptomonedas estén almacenadas en un entorno “poco accesible”, especialmente si existe la posibilidad de ser presionado a entregar fondos bajo amenaza. “Si para vos es fácil retirar tu dinero, también lo es para un ladrón”, resumió.

Más noticias en Urgente24

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta

Milei no sale del Excel mientras la economía real cruje (y más dudas por 'dibujos')

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos