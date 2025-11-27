Macabro triple crimen en Uruguay: Mató y descuartizó a sus padres con una motosierra

Una familia completa estaba mutilada, aparentemente con un objeto cortante, que a los minutos se determinó que se trataba de una motosierra.

El cuerpo de un adulto de 37 años, hermano de quien había abierto la puerta, yacía en la cocina, tirado bajo un charco de sangre y justo al lado de una motosierra. En otra habitación estaban los otros dos cuerpos, también desmembrados. Los agentes le consultaron sobre otras partes de los cuerpos que faltaban. Ante ello, el joven indicó que estaban en un galpón.

image Homicida dijo que quería "hacer una película de terror" tras matar a sus padres y hermano en 18 de Mayo | GENTILEZA CANAL 12

Luego de ver semejante escena del crimen, los policías interrogaron al joven de 27 años, quien les había abierto las puertas de la casa. Este sujeto dio los mismos relatos inconsistentes que, una hora antes, les había dado a los compañeros de trabajo de su padre, los cuales habían acudido al lugar antes de llamar al 911, según revela Canal 12 de Uruguay.

Lo primero que relató el sospechoso, es que el sábado, a la medianoche, fue sorprendido por seis personas encapuchadas y vestidas de negro, que lo empezaron a golpear y lo dejaron inconsciente. Cuando despertó del desmayo, vio a sus padres y a su hermano muerto, según su primer relato.

Dijo que intentó reanimarnos y que, al darse cuenta que ya estaban sin vida, decidió mutilar sus cuerpos con una motosierra para poder darles sepultura. Cuando le preguntaron dónde estaban los cuerpos, el joven de 27 años señaló al interior de su casa, demostrando que estaba ubicado en tiempo y espacio.

Sin embargo, en un momento el homicida declaró que quería "hacer una película de terror" con el triple asesinato y desmembramiento de sus padres y hermano. Más tarde dijo que los asesinó porque “odiaba” a sus familiares. “Debí haberlo hecho antes”, le dijo a los efectivos que lo interrogaban.

Estas últimas afirmaciones llevaron a que la policía se preguntara si es imputable. No obstante, la fiscal Mariana Rodríguez que lleva adelante el caso, ha asegurado en las últimas horas que el joven de 27 años es imputable.

Los vecinos de la familia masacrada por su hijo no lo pueden creer

Los vecinos de la zona del triple crimen en 18 de mayo, Canelones, contaron a Telemundo (Canal 12) que la familia jamás había dado indicios de que estuvieran transitando un calvario o siendo maltratados. “Yo los veía poco. Eran mucho de estar en la casa; gente tranquila. Nunca sentí un problema”, describió un hombre.

Otra vecina de la zona comentó que conocía a la mujer, madre del homicida, desde hacía varios años e incluso recordó que ella cuidó a uno de sus hijos. “Después conoció al vecino, se casaron y tuvieron dos hijos”, agregó.

En tanto, contó que la fallecida padecía cáncer, que le habían diagnosticado en los últimos meses. “Era una mujer luchadora: tenía cáncer”, expresó. Sobre el homicida, los vecinos coincidieron en que se lo veía poco en la zona, pero afirman no saber si padecía algún tipo de enfermedad de salud mental.

Más noticias en Urgente24:

El nuevo robo que marca tu casa en segundos sin que lo notes

El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

"Rosca floja y estafador": La grave denuncia contra Roberto Funes Ugarte

¿El Nueve no le gana a nadie? La frase de esta conductora que dejó a todos helados

La plataforma gratuita para disfrutar de series y películas que sepulta a Netflix