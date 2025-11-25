urgente24
Baja la imagen de USA en nuestro país, mejora la de China y son referentes Brasil, España y Uruguay

El Observatorio Pulsar.UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencia Política de la UBA, lanzó su 5to informe sobre Creencias Sociales 2025 en Argentina.

25 de noviembre de 2025 - 20:32
USA, China, Brasil, España, Uruguay: ¿què piensan los argentinos?

Si bien USA sigue arriba entre las preferencias de los argentinos, tambalea un poco su predominio mientras crecen opciones como las de China, España, Brasil y el Uruguay de acuerdo al estudio de Pulsar.UBA.

En la pregunta sobre los países con los que la Argentina debería relacionarse. Estados Unidos (29%, 1° lugar) y Brasil (19%, 2°lugar) mantienen posiciones destacadas, luego China y màs atràs España (6%, 4° lugar). También, Uruguay (5%, 5° lugar).

image

Además, el 59% de nuestros compatriotas tiene una visión alentadora de Estados Unidos y la República Popular de China crece como potencia relevante ya que su imagen positiva se mantiene estable (62%), y sube entre jóvenes y votantes de La Libertad Avanza.

El 14% de los consultados cree que Argentina debería relacionarse con la potencia oriental: son 9 puntos más que en 2023 y 5 puntos más que en 2024.

Por su parte, 7 de cada 10 consultados ven a los sistema que implementan Brasil y Uruguay con buenos ojos.

Entre los votantes del peronismo, es más valorada China (77%) que Estados Unidos (46%).

En cambio, para los libertarios el referente es USA (79%) contra Pekin (54%).

image

En Argentina, 1 de cada 3 se iría a otro país

Un 32% de los consultados por Pulsar.UBA contestó que se iría a vivir a otro país (la cifra sube a 40% entre los jóvenes).

Por su parte, un 49% dijo que no cree en la meritocracia nacional, frente a un 49% que afirmó lo contrario.

Existe en nuestra población una fuerte desconfianza en el progreso real de la propia familia que vive en Argentina y ello acrecienta el deseo de emigrar con el fin de estudiar y trabajar en el extranjero.

