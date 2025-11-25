Baja la imagen de USA en nuestro país, mejora la de China y son referentes Brasil, España y Uruguay

Entre los votantes del peronismo, es más valorada China (77%) que Estados Unidos (46%).

En cambio, para los libertarios el referente es USA (79%) contra Pekin (54%).

image

En Argentina, 1 de cada 3 se iría a otro país

Un 32% de los consultados por Pulsar.UBA contestó que se iría a vivir a otro país (la cifra sube a 40% entre los jóvenes).

Por su parte, un 49% dijo que no cree en la meritocracia nacional, frente a un 49% que afirmó lo contrario.

