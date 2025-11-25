Si bien USA sigue arriba entre las preferencias de los argentinos, tambalea un poco su predominio mientras crecen opciones como las de China, España, Brasil y el Uruguay de acuerdo al estudio de Pulsar.UBA.
¿A QUIENES PREFIEREN LOS ARGENTINOS?
Baja la imagen de USA en nuestro país, mejora la de China y son referentes Brasil, España y Uruguay
El Observatorio Pulsar.UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencia Política de la UBA, lanzó su 5to informe sobre Creencias Sociales 2025 en Argentina.
En la pregunta sobre los países con los que la Argentina debería relacionarse. Estados Unidos (29%, 1° lugar) y Brasil (19%, 2°lugar) mantienen posiciones destacadas, luego China y màs atràs España (6%, 4° lugar). También, Uruguay (5%, 5° lugar).
El 14% de los consultados cree que Argentina debería relacionarse con la potencia oriental: son 9 puntos más que en 2023 y 5 puntos más que en 2024.
Por su parte, 7 de cada 10 consultados ven a los sistema que implementan Brasil y Uruguay con buenos ojos.
Entre los votantes del peronismo, es más valorada China (77%) que Estados Unidos (46%).
En cambio, para los libertarios el referente es USA (79%) contra Pekin (54%).
En Argentina, 1 de cada 3 se iría a otro país
Un 32% de los consultados por Pulsar.UBA contestó que se iría a vivir a otro país (la cifra sube a 40% entre los jóvenes).
Por su parte, un 49% dijo que no cree en la meritocracia nacional, frente a un 49% que afirmó lo contrario.