FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

Lo verdaderamente lamentable no es la presencia de un militar conduciendo Defensa: lo lamentable es que ese militar responda al ala liberal que históricamente perjudicó a la institución, replicando la herencia doctrinaria entreguista que el actual Presidente reivindica y que ha sido la marca de todos los gobiernos liberales de nuestra historia.

Algún día, ojalá más temprano que tarde, la Defensa argentina será conducida por un militar auténticamente nacional, comprometido con los intereses de la Patria, capaz de integrar al Ejército con su pueblo, de sostener una política exterior soberana y de reconstruir una estrategia de defensa que no se arrodille ante ninguna potencia extranjera.

Embed Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en… — César Milani (@GeneralMilani) November 23, 2025

10 opiniones

Las expresiones de Milani provocaron muchas reacciones debajo de su posteo. Aquí van 10:

@emma_txea: Gral, coincido en casi todo con Ud. Yo también pienso que la conducción política de las FF.AA. debe estar a cargo de un militar, PERO RETIRADO. Esto, porque no estoy de acuerdo en que las FF.AA. queden partidizadas (que no es lo mismo que ideologizadas, algo que claramente están).

@fmercerat: Milani, ¿cómo el Presidente puede ser entreguista mientras arma nuevamente a nuestras fuerzas cuando el partido que militás metía espías ingleses en el ministerio?

@Gabvyr: Literal pusieron britanicos en el ministerio de defensa a carpetear a todas nuestras fuerzas por decreto. Con acceso total e irrestricto de la información. Son una verguenza peronchos. Cipayos encima.

@EternoPeron1974: Coincido General. Espero, más allá del cipayo que nos gobierna, que esto marque una reconciliación definitiva. Lamento profundamente que no hayamos sido los peronistas quienes hicimos un nombramiento de este tipo. La soberania requiere de FFAA poderosas y el mundo de hoy en día.

@charlygarsi: Después de muerto el Cnel Seineldín y retirado el Tte Cnel Aldo Rico, sumado a eso 25 años de conducción de la Defensa Nacional por montoneros y radicales, no debe quedar UN OFICIAL que se reivindique ala nacionalista en el glorioso Ejercito Argentino.

@lmorono: De acuerdo en casi todo, Milani. Pero cómo confiar en los militares, si el pacto de silencio no se rompió. No hay arrepentidos. Y a los desaparecidos los seguimos buscando. Inclusive a los hijos robados. Hay algunos dignos. UD. X ej. (De otro modo lo tendría bloqueado). Tengo 74. Y tengo memoria de lo vivido. No participé más por casualidades que por decisión propia. Pero la injusticia es más vieja que la humanidad. Y desde 1955, hubo injusticia. Tmb errores y muchos traidores. Y no sólo militares. Qué tragedia nuestra Patria.

@SoyJuamba: Designar a un militar al frente del Ministerio de Defensa es un claro retroceso para la democracia. La designación de un civil es regla en la mayoría de los países democráticos. Si es importante para ellos, lo es más para nosotros, por nuestro historial de golpes militares.

Embed General, la historia Argentina demostró en 3 ocasiones que es un error que se paga caro.. pic.twitter.com/2tuSo9O9xr — zero (@ZeroWittmann) November 24, 2025

@LuisCar64030268: Que hizo el peronismo por la soberania y las FFAA en estos últimos 30 años? El pilar de la soberania aparte de hablar es tener unas FFAA debidamente entrenadas y con el material necesario para generar disuasión. Sin embargo desarmaron todo al punto de no existir defensa real.

@alicia_sbarbati: NUNCA un militar en el puesto que debe cubrir un civil. Es un peligro para la democracia muy cierto. Otra cosa sería que ese militar se retire e ingrese a la actividad político partidaria. Al final, subordinarse al poder civil es lo que nunca quieren.

