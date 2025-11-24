Tal como anticipó Fernando Morales en Urgente24, el jefe del Ejército, Carlos Presti, promovido por Karina Milei a ministro de Defensa, en reemplazo del civil diputado nacional electo Luis Petri, se mantendrá en actividad como militar. El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó esa decisión. E ingresó al debate el ex jefe del Ejército, César Milani.
POLÉMICA EN FERIADO
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina
Karina Milei promovió al teniente general Carlos Presti a ministro de Defensa. Agustín Rossi criticó y César Milani entró en el debate.
Desde su cuenta en X @GeneralMilani, él posteó:
Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en reciclar dirigentes obsoletos, desconectados del pueblo y de la realidad. Funcionarios que formaron parte del fracaso del gobierno de Alberto Fernández y que terminaron allanando el camino para que hoy gobierne una administración que entrega soberanía, desarma al Estado y desintegra la Nación.
Nombrar a un militar en la conducción de Defensa no solo no es un retroceso: es una decisión que el peronismo debió tomar hace décadas. Entre muchas razones, hay una esencial: integrar de manera real y orgánica a las Fuerzas Armadas dentro de un Proyecto Nacional, como siempre lo planteó el General Perón. El verdadero peronismo nunca concibió el área de Defensa desligada del movimiento nacional; por el contrario, la entendió como un pilar estratégico para el desarrollo industrial, la autonomía económica y la defensa integral del país.
Tras el golpe de 1955, sectores de las Fuerzas Armadas aliados a intereses civiles antinacionales reinstalaron la doctrina liberal y extranjerizante que tanto daño produjo. Desde entonces, las FFAA fueron aisladas, convertidas en una isla ideológica donde predominó el liberalismo antiperonista y ajeno al sentir del país real.
Lo verdaderamente lamentable no es la presencia de un militar conduciendo Defensa: lo lamentable es que ese militar responda al ala liberal que históricamente perjudicó a la institución, replicando la herencia doctrinaria entreguista que el actual Presidente reivindica y que ha sido la marca de todos los gobiernos liberales de nuestra historia.
Algún día, ojalá más temprano que tarde, la Defensa argentina será conducida por un militar auténticamente nacional, comprometido con los intereses de la Patria, capaz de integrar al Ejército con su pueblo, de sostener una política exterior soberana y de reconstruir una estrategia de defensa que no se arrodille ante ninguna potencia extranjera.
10 opiniones
Las expresiones de Milani provocaron muchas reacciones debajo de su posteo. Aquí van 10:
@emma_txea: Gral, coincido en casi todo con Ud. Yo también pienso que la conducción política de las FF.AA. debe estar a cargo de un militar, PERO RETIRADO. Esto, porque no estoy de acuerdo en que las FF.AA. queden partidizadas (que no es lo mismo que ideologizadas, algo que claramente están).
@fmercerat: Milani, ¿cómo el Presidente puede ser entreguista mientras arma nuevamente a nuestras fuerzas cuando el partido que militás metía espías ingleses en el ministerio?
@Gabvyr: Literal pusieron britanicos en el ministerio de defensa a carpetear a todas nuestras fuerzas por decreto. Con acceso total e irrestricto de la información. Son una verguenza peronchos. Cipayos encima.
@EternoPeron1974: Coincido General. Espero, más allá del cipayo que nos gobierna, que esto marque una reconciliación definitiva. Lamento profundamente que no hayamos sido los peronistas quienes hicimos un nombramiento de este tipo. La soberania requiere de FFAA poderosas y el mundo de hoy en día.
@charlygarsi: Después de muerto el Cnel Seineldín y retirado el Tte Cnel Aldo Rico, sumado a eso 25 años de conducción de la Defensa Nacional por montoneros y radicales, no debe quedar UN OFICIAL que se reivindique ala nacionalista en el glorioso Ejercito Argentino.
@lmorono: De acuerdo en casi todo, Milani. Pero cómo confiar en los militares, si el pacto de silencio no se rompió. No hay arrepentidos. Y a los desaparecidos los seguimos buscando. Inclusive a los hijos robados. Hay algunos dignos. UD. X ej. (De otro modo lo tendría bloqueado). Tengo 74. Y tengo memoria de lo vivido. No participé más por casualidades que por decisión propia. Pero la injusticia es más vieja que la humanidad. Y desde 1955, hubo injusticia. Tmb errores y muchos traidores. Y no sólo militares. Qué tragedia nuestra Patria.
@SoyJuamba: Designar a un militar al frente del Ministerio de Defensa es un claro retroceso para la democracia. La designación de un civil es regla en la mayoría de los países democráticos. Si es importante para ellos, lo es más para nosotros, por nuestro historial de golpes militares.
@LuisCar64030268: Que hizo el peronismo por la soberania y las FFAA en estos últimos 30 años? El pilar de la soberania aparte de hablar es tener unas FFAA debidamente entrenadas y con el material necesario para generar disuasión. Sin embargo desarmaron todo al punto de no existir defensa real.
@alicia_sbarbati: NUNCA un militar en el puesto que debe cubrir un civil. Es un peligro para la democracia muy cierto. Otra cosa sería que ese militar se retire e ingrese a la actividad político partidaria. Al final, subordinarse al poder civil es lo que nunca quieren.
-----------------------
Más noticias en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."
Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."