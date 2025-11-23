Alerta: El fondo más poderoso del mundo advierte que la IA profundizará la desigualdad entre ricos y pobres

¿Burbuja de IA o revolución imparable?

A pesar de las advertencias, Tangen sigue siendo optimista. Considera que aunque el boom de inversión en IA muestra características de burbuja, a largo plazo podría no ser "tan malo" para la economía global. "Si es una burbuja, puede que no sea tan mala", afirmó, destacando las ganancias a largo plazo en automatización y procesamiento de datos.

image

El fondo noruego ya transformó su operación con IA: de 700 empleados, 460 programan activamente.

Tangen incluso impuso clases obligatorias de IA. "¿A la gente le gusta? La odian. Pero si no es obligatoria, quienes más la necesitan no la cumplen", reveló sin filtro.

