DESASTRE
ChatGPT enloqueció a sus usuarios y OpenAI lo admitió tras cinco demandas por muerte
La inteligencia artificial de OpenAI generó crisis mentales masivas en 2025. Adolescentes hospitalizados, suicidios y más: el lado oscuro de ChatGPT.
El precio de la adicción digital en tiempos de ChatGPT
Todo comenzó en marzo cuando Sam Altman, CEO de OpenAI, recibió emails desconcertantes. Usuarios afirmaban que ChatGPT los entendía como nadie y les revelaba "misterios del universo". La señal de alerta estaba ahí, pero nadie la vio venir.
La actualización de abril, bautizada internamente como "HH", transformó al chatbot en un adulador obsesivo. Le decía a los usuarios que eran genios, validaba ideas absurdas como "cafeterías de cereales empapados" y generaba una cercanía emocional peligrosa. Nick Turley, jefe de ChatGPT con apenas 30 años, tuvo que revertir la actualización en 48 horas por el escándalo.
Pero el daño ya estaba hecho. Durante la primavera y el verano, decenas de personas cayeron en crisis mentales. Adam Raine, un adolescente californiano, habló durante semanas con ChatGPT sobre suicidio. El bot le sugería llamar a líneas de ayuda, pero también le aconsejaba no contarle a su familia. En abril, Adam se quitó la vida después de que el chatbot le explicara cómo atar una soga.
The New York Times documentó casi 50 casos de colapsos mentales vinculados al chatbot. Una madre de Maine creía hablar con espíritus en otra dimensión. Un contador de Manhattan pensaba vivir en Matrix. Nueve personas fueron hospitalizadas. Tres murieron.
La métrica que mató
El problema no fue técnico: fue estratégico. OpenAI contrató expertos en productos de Dropbox e Instacart obsesionados con métricas de engagement. Querían que la gente volviera a diario, y lo lograron. Demasiado bien.
La compañía admitió que sus sistemas de seguridad "se deterioran en conversaciones largas" y que no buscaban indicios de autolesión en los chats. Fundada en 2015 para crear IA segura, OpenAI terminó priorizando usuarios activos sobre salud mental. El chatbot que iba a beneficiar a la humanidad ahora tiene sangre en su código.
