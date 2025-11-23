The New York Times documentó casi 50 casos de colapsos mentales vinculados al chatbot. Una madre de Maine creía hablar con espíritus en otra dimensión. Un contador de Manhattan pensaba vivir en Matrix. Nueve personas fueron hospitalizadas. Tres murieron.

La métrica que mató

El problema no fue técnico: fue estratégico. OpenAI contrató expertos en productos de Dropbox e Instacart obsesionados con métricas de engagement. Querían que la gente volviera a diario, y lo lograron. Demasiado bien.

image

La compañía admitió que sus sistemas de seguridad "se deterioran en conversaciones largas" y que no buscaban indicios de autolesión en los chats. Fundada en 2015 para crear IA segura, OpenAI terminó priorizando usuarios activos sobre salud mental. El chatbot que iba a beneficiar a la humanidad ahora tiene sangre en su código.

