urgente24
OMNI OpenAI > ChatGPT > Argentina

YA EN ARGENTINA

OpenAI revoluciona la colaboración: Furor por los ChatGPT grupales que arrasan a nivel global

La inteligencia artificial de OpenAI lanzó una herramienta que permite trabajar, planificar y decidir en grupo. Hasta 20 personas en simúltaneo.

20 de noviembre de 2025 - 19:58
OpenAI con todo.

OpenAI con todo.

OpenAI acaba de confirmar una noticia: ChatGPT lanzó los chats grupales para todos sus usuarios a nivel global, incluyendo a Argentina. La función, que ya revolucionó durante su prueba piloto en países como Japón y Nueva Zelanda, permite que hasta 20 personas colaboren en una misma conversación.

Cómo funciona la nueva herramienta colaborativa de OpenAI

El anuncio se dio el jueves 20 de noviembre y marca un giro histórico: ChatGPT dejó de ser solo un asistente individual para convertirse en un espacio de trabajo colaborativo. Ahora podés organizar viajes con amigos, redactar documentos con compañeros de trabajo o resolver debates familiares, todo con la ayuda de la IA en tiempo real.

Seguir leyendo

Los chats grupales están disponibles para usuarios de los planes Free, Go, Plus y Pro. Para crear uno, solo tenés que tocar el ícono de personas en la esquina superior derecha y compartir un enlace de invitación. Cada participante debe aceptar la invitación y configurar un perfil breve con nombre, usuario y foto.

image
Al parecer, s&iacute;, es todo un logro.

Al parecer, sí, es todo un logro.

La IA sabe cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen de la conversación. Si querés que responda, simplemente mencioná "ChatGPT" en tu mensaje. Además, el sistema puede reaccionar con emojis y referenciar las fotos de perfil de los participantes para crear experiencias más personalizadas.

Privacidad garantizada y control total del usuario

OpenAI asegura que los chats grupales están completamente separados de las conversaciones privadas. La memoria personal de ChatGPT no se comparte en estos espacios, y la IA no crea nuevos recuerdos a partir de estas interacciones grupales. Cada usuario mantiene el control: puede abandonar el grupo en cualquier momento y ver quiénes participan.

image

Para usuarios menores de 18 años, ChatGPT reduce automáticamente la exposición a contenido sensible. Los padres pueden desactivar esta función por completo mediante controles parentales.

Este lanzamiento confirma la estrategia de OpenAI de transformar ChatGPT en una plataforma social colaborativa, superando su rol original como simple chatbot individual.

-------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES