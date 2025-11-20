YA EN ARGENTINA
OpenAI revoluciona la colaboración: Furor por los ChatGPT grupales que arrasan a nivel global
La inteligencia artificial de OpenAI lanzó una herramienta que permite trabajar, planificar y decidir en grupo. Hasta 20 personas en simúltaneo.
Cómo funciona la nueva herramienta colaborativa de OpenAI
El anuncio se dio el jueves 20 de noviembre y marca un giro histórico: ChatGPT dejó de ser solo un asistente individual para convertirse en un espacio de trabajo colaborativo. Ahora podés organizar viajes con amigos, redactar documentos con compañeros de trabajo o resolver debates familiares, todo con la ayuda de la IA en tiempo real.
Los chats grupales están disponibles para usuarios de los planes Free, Go, Plus y Pro. Para crear uno, solo tenés que tocar el ícono de personas en la esquina superior derecha y compartir un enlace de invitación. Cada participante debe aceptar la invitación y configurar un perfil breve con nombre, usuario y foto.
La IA sabe cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen de la conversación. Si querés que responda, simplemente mencioná "ChatGPT" en tu mensaje. Además, el sistema puede reaccionar con emojis y referenciar las fotos de perfil de los participantes para crear experiencias más personalizadas.
Privacidad garantizada y control total del usuario
OpenAI asegura que los chats grupales están completamente separados de las conversaciones privadas. La memoria personal de ChatGPT no se comparte en estos espacios, y la IA no crea nuevos recuerdos a partir de estas interacciones grupales. Cada usuario mantiene el control: puede abandonar el grupo en cualquier momento y ver quiénes participan.
Para usuarios menores de 18 años, ChatGPT reduce automáticamente la exposición a contenido sensible. Los padres pueden desactivar esta función por completo mediante controles parentales.
Este lanzamiento confirma la estrategia de OpenAI de transformar ChatGPT en una plataforma social colaborativa, superando su rol original como simple chatbot individual.
