OpenAI revoluciona la colaboración: Furor por los ChatGPT grupales que arrasan a nivel global

Privacidad garantizada y control total del usuario

OpenAI asegura que los chats grupales están completamente separados de las conversaciones privadas. La memoria personal de ChatGPT no se comparte en estos espacios, y la IA no crea nuevos recuerdos a partir de estas interacciones grupales. Cada usuario mantiene el control: puede abandonar el grupo en cualquier momento y ver quiénes participan.

image

Para usuarios menores de 18 años, ChatGPT reduce automáticamente la exposición a contenido sensible. Los padres pueden desactivar esta función por completo mediante controles parentales.

Este lanzamiento confirma la estrategia de OpenAI de transformar ChatGPT en una plataforma social colaborativa, superando su rol original como simple chatbot individual.

