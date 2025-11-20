Robos en San Isidro: ingresaron a casas de Valeria Mazza y la hija de Mariano Grondona

La zona residencial donde habita la celebrity cuenta con numerosas cámaras de seguridad por lo cual los investigadores creen que se podrá identificar a los malvivientes.

El marido de la modelo, Alejandro Gravier, se refirió a lo ocurrido:

Estamos bien, fue un intento de tobo. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. De todas formas, es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad. Estamos bien, fue un intento de tobo. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. De todas formas, es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad.

Los Gravier-Mazza sospechan de un entregador ya que hace dos años, cuando esperaban el año nuevo en Punta del Este, también ingresaron ladrones y se llevaron joyas, tras violentar una caja fuerte.

Según fuentes policiales “ quien entró a robar sabía exactamente dónde funcionaba el sistema de seguridad y dónde estaba el CPU con todas las cámaras de seguridad de la casa que son nueve en total. Quien entró fue directo a un lugar de la vivienda donde estaba el servidor, la computadora central que monitorea las cámaras de seguridad. Lo desconectó y se lo llevó. También sabían que no estaba la familia".

Asaltaron violentamente a la hija de Mariano Grondona

El grave suceso ocurrió en horas de la madrugada en en barrio de La Horqueta: 4 intrusos se llevaron dinero y joyas y los dejaron atados tras el robo.

Jacinta Grondona tuvo que entregar todos los objetos de valor y luego fue atada junto a su esposo, su hijo y la emplead doméstica.

Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar. Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar.

La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes.