urgente24
ACTUALIDAD San Isidro > Valeria Mazza > ladrones

RICOS, FAMOSOS Y... ¿ENTREGADOS?

Robos en San Isidro: ingresaron a casas de Valeria Mazza y la hija de Mariano Grondona

En la vivienda de San Isidro de la modelo Valeria Mazza entraron 5 delincuentes mientras ella se encontraba en Madrid, grabando un documental sobre su vida.

20 de noviembre de 2025 - 19:38
Robaron en San isido la casa de Valeria Mazza

Robaron en San isido la casa de Valeria Mazza

En La Horqueta, San Isidro, privaron de su libertada, robaron y ataron a Jacinta Grondona, su esposo, su hijo y una empleada de servicio tras robarles dinero y objetos de valor bajo graves amenazas.

Ladrones que sabían demasiado

En el caso de Valeria Mazza, un grupo de jóvenes entró a la propiedad tras saltar el portón de entrada.

Los hombres huyeron luego de que la hija de la hoy empresaria alertara sobre su presencia.

Seguir leyendo

Tania, de 17 años, comenzó a gritar y eso provocó la inquietud de los atacantes quienes se dieron a la fuga.

Los intrusos llegaron a tomar una mochila que luego la abandonaron cerca de la puerta de entrada durante su huida.

La zona residencial donde habita la celebrity cuenta con numerosas cámaras de seguridad por lo cual los investigadores creen que se podrá identificar a los malvivientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1991515702679802243&partner=&hide_thread=false

El marido de la modelo, Alejandro Gravier, se refirió a lo ocurrido:

Estamos bien, fue un intento de tobo. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. De todas formas, es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad. Estamos bien, fue un intento de tobo. Gracias a Dios no pasó nada. Transmito tranquilidad. De todas formas, es raro todo lo que pasó. Ojalá sirva para que se pueda mejorar el tema de seguridad.

Los Gravier-Mazza sospechan de un entregador ya que hace dos años, cuando esperaban el año nuevo en Punta del Este, también ingresaron ladrones y se llevaron joyas, tras violentar una caja fuerte.

Según fuentes policiales “ quien entró a robar sabía exactamente dónde funcionaba el sistema de seguridad y dónde estaba el CPU con todas las cámaras de seguridad de la casa que son nueve en total. Quien entró fue directo a un lugar de la vivienda donde estaba el servidor, la computadora central que monitorea las cámaras de seguridad. Lo desconectó y se lo llevó. También sabían que no estaba la familia".

image
Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Asaltaron violentamente a la hija de Mariano Grondona

El grave suceso ocurrió en horas de la madrugada en en barrio de La Horqueta: 4 intrusos se llevaron dinero y joyas y los dejaron atados tras el robo.

Jacinta Grondona tuvo que entregar todos los objetos de valor y luego fue atada junto a su esposo, su hijo y la emplead doméstica.

Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar. Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar.

La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES