Entre Ríos: Confirman restos de Martín Palacio (asesinado por doble femicida)

Desaparición del remisero

La desaparición de Palacio resultó preocupante cuando, tras llegar a Concordia, dejó de responder a los mensajes y llamadas de su familia. Su hermana, preocupada por la falta de noticias, viajó personalmente a Concordia y formalizó la denuncia en la Jefatura Departamental local. Recuerda el medio Infobae.

El vínculo entre Laurta y Palacio no era reciente. Fuentes del caso indicaron que el ahora detenido por el doble femicidio de Córdoba y el crimen del remesero ya había contratado previamente sus servicios.

Tras los femicidios de Luna y de su madre y la desaparición del hijo de la víctima de 5 años y expareja de Laurta, la policía de Entre Ríos capturó al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al nene.

En la habitación que ocupaban encontraron pertenencias del remisero que llevaron a concluir que también lo había asesinado.

