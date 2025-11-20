Las autoridades de Entre Ríos confirmaron que el cráneo y el brazo encontrados en la Ruta 15 a la altura de la localidad de Rosario del Tala pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero que trasladó a Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio,
REMISERO DESAPARECIDO
Entre Ríos: Confirman restos de Martín Palacio (asesinado por doble femicida)
Los restos (cráneo y un brazo) hallados en Rosario del Tala (Entre Ríos) son del remisero que trasladó al doble femicida Pablo Laurta.
Del fallecido no había novedades desde principios de octubre días después un llamado anónimo llevó la investigación hasta la ruta 15 sentido Sauce Sur
De Palacio nada se sabía desde el pasado 7 de octubre y el hallazgo de sus restos ocurrió el 30 de ese mismo mes por la tarde, Tr as un llamado anónimo que dirigió a los investigadores a un punto de la ruta en dirección a Sauce Sur,
Conforme las investigaciones, Laurta habría asesinado al chofer y ocultado parte del cuerpo en las inmediaciones de Estación Yeruá, a 11 kilómetros del último registro del teléfono móvil de la víctima.
El lunes 13 de octubre por la tarde, equipos de búsqueda que empleaban drones y personal terrestre localizaron un cuerpo desmembrado, presuntamente de Palacio.
Desaparición del remisero
La desaparición de Palacio resultó preocupante cuando, tras llegar a Concordia, dejó de responder a los mensajes y llamadas de su familia. Su hermana, preocupada por la falta de noticias, viajó personalmente a Concordia y formalizó la denuncia en la Jefatura Departamental local. Recuerda el medio Infobae.
El vínculo entre Laurta y Palacio no era reciente. Fuentes del caso indicaron que el ahora detenido por el doble femicidio de Córdoba y el crimen del remesero ya había contratado previamente sus servicios.
Tras los femicidios de Luna y de su madre y la desaparición del hijo de la víctima de 5 años y expareja de Laurta, la policía de Entre Ríos capturó al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al nene.
En la habitación que ocupaban encontraron pertenencias del remisero que llevaron a concluir que también lo había asesinado.
