La nueva edición del Black Week mayorista ya está en marcha y promete convertirse en uno de los eventos comerciales más fuertes del año. Con rebajas de hasta el 40% en autoservicios, distribuidores y supermercados mayoristas de todo el país, la iniciativa busca atraer tanto a consumidores finales como a comercios minoristas.
ESPERADO
Black Week en supermercados Los mega descuentos que sacuden a los mayoristas
El evento toma como referencia el “Black Friday”, pero lo adapta al universo de los supermercados mayoristas, históricamente excluidos de estas campañas.
¿Cuándo es el Black Week mayorista y qué supermercados participan?
El Black Week Nacional Mayorista 2025 arranca este lunes y se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre. El evento es organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que ya publicó en su web el listado de locales adheridos y un mapa interactivo para ubicarlos.
Tanto autoservicios como distribuidores de distintas provincias se suman a la campaña, ofreciendo rebajas agresivas para compensar la caída acumulada del sector. Según estimaciones privadas, durante el primer semestre del año las ventas mayoristas retrocedieron 5,4%, empujadas por la contracción del poder adquisitivo.
Black week mayorista: Qué descuentos habrá en supermercados y autoservicios
Durante dos semanas, los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en productos de alta rotación. Entre los rubros destacados figuran:
- alimentos secos y frescos
- bebidas
- limpieza
- perfumería
- artículos para el hogar
CADAM confirmó que la iniciativa contempla tanto tiendas físicas como compras a través de canales online, lo que permite ampliar el alcance del evento y facilitar el acceso a clientes de todo el país.
Para quienes buscan planificar sus compras, el mapa de locales adheridos publicado por la Cámara es una herramienta central: permite filtrar por zona, rubro y nivel de descuento.
¿Por qué el sector mayorista apuesta fuerte al Black Week?
La edición 2025 tiene una misión clave, recuperar ventas y mejorar márgenes antes del cierre del año. El segmento mayorista —fundamental para el funcionamiento de los comercios de barrio— viene operando con márgenes reducidos y un consumo debilitado.
El Black Week apunta a generar un efecto multiplicador a lo largo de toda la cadena comercial, como fabricantes, distribuidores, autoservicios, supermercados de cercanía y consumidores finales. El objetivo es revertir parcialmente la baja en las ventas y aprovechar la estacionalidad previa a las fiestas.
Black week mayorista: Qué reclamos hacen los distribuidores y supermercados
Si bien el evento genera expectativa, los referentes del sector mayorista advierten que el Black Week no alcanza por sí solo para revertir la tendencia negativa. Exigen avanzar en una reforma fiscal y laboral que alivie la presión sobre los pequeños comerciantes.
Sostienen que los aportes y cargas sociales encarecen la contratación de personal sin aportar mejoras significativas en términos productivos, y que esa estructura termina trasladándose al precio final. A esto se suma una presión impositiva que, junto con el consumo retraído, configura un panorama difícil.
Cómo funciona el Black Week mayorista y por qué impacta tanto en supermercados
El evento toma como referencia el tradicional “Black Friday”, pero lo adapta al universo mayorista, históricamente excluido de estas campañas. A diferencia de otras promociones, esta propuesta incluye tanto a comercios minoristas como al público general, que puede acceder a descuentos en puntos de venta físicos y plataformas online.
Los supermercados mayoristas tienen un rol estratégico en la economía local, especialmente en el interior del país, donde funcionan como puente entre productores y pequeños comercios. Esto los convierte en un eslabón clave para sostener el abastecimiento y moderar los precios al consumidor final.
CADAM anticipa que esta edición del Black Mayorista Nacional tendrá un impacto positivo en toda la cadena de valor, impulsando el consumo en un período que tradicionalmente concentra un fuerte movimiento comercial.
Más noticias en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, habría discutido en su casa con enviado de Santiago Caputo