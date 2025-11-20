Black Week en supermercados Los mega descuentos que sacuden a los mayoristas

Para quienes buscan planificar sus compras, el mapa de locales adheridos publicado por la Cámara es una herramienta central: permite filtrar por zona, rubro y nivel de descuento.

¿Por qué el sector mayorista apuesta fuerte al Black Week?

La edición 2025 tiene una misión clave, recuperar ventas y mejorar márgenes antes del cierre del año. El segmento mayorista —fundamental para el funcionamiento de los comercios de barrio— viene operando con márgenes reducidos y un consumo debilitado.

El Black Week apunta a generar un efecto multiplicador a lo largo de toda la cadena comercial, como fabricantes, distribuidores, autoservicios, supermercados de cercanía y consumidores finales. El objetivo es revertir parcialmente la baja en las ventas y aprovechar la estacionalidad previa a las fiestas.

Black week mayorista: Qué reclamos hacen los distribuidores y supermercados

Si bien el evento genera expectativa, los referentes del sector mayorista advierten que el Black Week no alcanza por sí solo para revertir la tendencia negativa. Exigen avanzar en una reforma fiscal y laboral que alivie la presión sobre los pequeños comerciantes.

Sostienen que los aportes y cargas sociales encarecen la contratación de personal sin aportar mejoras significativas en términos productivos, y que esa estructura termina trasladándose al precio final. A esto se suma una presión impositiva que, junto con el consumo retraído, configura un panorama difícil.

supermercados mayoristas 2

Cómo funciona el Black Week mayorista y por qué impacta tanto en supermercados

El evento toma como referencia el tradicional “Black Friday”, pero lo adapta al universo mayorista, históricamente excluido de estas campañas. A diferencia de otras promociones, esta propuesta incluye tanto a comercios minoristas como al público general, que puede acceder a descuentos en puntos de venta físicos y plataformas online.

Los supermercados mayoristas tienen un rol estratégico en la economía local, especialmente en el interior del país, donde funcionan como puente entre productores y pequeños comercios. Esto los convierte en un eslabón clave para sostener el abastecimiento y moderar los precios al consumidor final.

CADAM anticipa que esta edición del Black Mayorista Nacional tendrá un impacto positivo en toda la cadena de valor, impulsando el consumo en un período que tradicionalmente concentra un fuerte movimiento comercial.

