Supermercado remata aires acondicionados con grandes descuentos para el verano

Un reconocido supermercado está liquidando aires acondicionados para aprovechar y equiparse este verano. Descuentos imperdibles.

13 de noviembre de 2025 - 11:01
El aire acondicionado es un salvavidas para el verano y muchos buscan ofertas a esta altura del año para equipar su casa. Este supermercado liquida estos artefactos con grandes descuentos que no vas a poder creer. No dudes en aprovecharlo.

Si tu idea es comprar un aire acondicionado para este verano, nada mejor que acercarte al supermercado que está liquidando estos artefactos con descuentos imperdibles. Hay muchas marcas y diferentes tamaños para elegir el que más te conviene.

Supermercado ofrece descuentos en aires acondicionados

Jumbo está liquidando estos productos y ofrece hasta un 30% de descuento más 12 cuotas sin interés. Hoy en día muchos están buscando equiparse para el verano y esta cadena de retail es la que está ofreciendo las mejores promociones.

Un split Philco de 2500 frigorías queda en $559.000 en un pago ya que los descuentos principalmente son en efectivo, débito o crédito con esta opción. Hay otros modelos de marcas como BGH o Hyuindai a poco más de $700.000 y más de 2500 frigorías.

Lo mejor es acercarse a un supermercado Jumbo y ver cuál es el que nos convence más. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta la instalación del aire, por eso muchos eligen otro tipo de sistema para sus casas. Sin embargo, los precios están muy acordes en cuanto a la inflación.

