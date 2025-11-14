Purga militar en China bajo las órdenes de Xi Jinping: Entre Taiwán y la corrupción

image

La purga dentro del Ejército de China: ¿ Pero para qué?

La ausencia de los tres almirantes del Ejército Popular de Liberación de China, el brazo armado del gobierno de Xi Jinping, ocurre justamente a pocas semanas de que el gobierno chino anunciara el despido de otros diez altos oficiales del EPL, incluido He Weidong, anteriormente el tercer al mando del ejército, que fue destituido discretamente en abril .

De hecho, los almirantes Hu Zhongming y Wu Yanan, de la Armada y de las operaciones sur, figuran entre los 27 altos oficiales que faltaron a la reunión del mes pasado del Comité Central del Partido Comunista, la cual culminó con expulsiones de militares implicados en investigaciones de corrupción.

image Antes de ser derrocado, He Weidong era el tercer líder militar de mayor rango © Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/Reuters Connect

Según cuenta el Financial Times, estas ausencias representaron el 64% de sus miembros con experiencia militar. Se cree que la mayoría de los desaparecidos están siendo investigados o ya se ha confirmado que han perdido sus empleos o su militancia en el partido.

En medio de esta purga, se desconoce el paradero de todos los jefes de los cinco comandos regionales del EPL, salvo uno; que están siendo investigados o han sido destituidos.

La Armada y las Fuerzas Terrestres también han sido blanco de despidos contra sus comandantes, al igual que la Fuerza de Misiles. Incluso, los jefes de varios departamentos especializados dependientes de la Comisión Militar Central, el máximo órgano de mando liderado por Xi Jinping, han desaparecido de la vida pública.

Desde la destitución de He, el número tres del ejército chino, los analistas internacionales han observado cambios tácticos militares sobre la maniobras chinas alrededor de Taiwán, incluso entrenando las fuerzas con mayor intensidad durante el último tiempo, allanando el camino para una hipotética invasión terrestre.

Aunque desde mayo, el ejército chino ha enviado muchos menos aviones de combate directamente a través de la línea media del estrecho de Taiwán que en el mismo período del año pasado, y ha disminuido el número mensual total de aeronaves del EPL que vuelan cerca del espacio aéreo taiwanés, los analistas señalan que las purgas pueden estar impulsando nuevos cambios y consideran que la caída de He ha provocado un giro en la estrategia del EPL.

Tristan Tang, investigador asociado del Proyecto de Investigación sobre Asuntos de Defensa de China en Taipei, afirmó que He había sido la fuerza impulsora detrás de la llamada guerra de zona gris contra Taiwán

“Su origen se remonta a una unidad de reconocimiento del Ejército Popular de Liberación, cuyo objetivo principal era intimidar y disuadir a Taiwán, pero también sondear las capacidades del enemigo y conocer sus reglas de enfrentamiento”, declaró Tang. “Habría abogado por que las operaciones hacia Taiwán priorizaran este tipo de actividad”.

Tang añadió que la general Zhang Youxia, primera vicepresidenta de la Comisión Militar Central y segunda al mando después de Xi, estaba más centrada en un entrenamiento sólido para avanzar hacia el objetivo a largo plazo de Xi de hacer que la fuerza fuera lo suficientemente fuerte como para igualar a la de Estados Unidos.

“Zhang y He tenían puntos de vista diferentes sobre la CMC, y Zhang no apoya que la fuerza participe en todo tipo de actividades llamativas”, dijo. “Es probable que la salida de He haya propiciado el regreso a un régimen de entrenamiento diferente”.

Sobre ello, personas familiarizadas con las maniobras del EPL que dialogaron con el Financial Times afirmaron que otro factor de que la general Zhang Youxia tomara el puesto de He fue su mayor capacidad para operar cerca de Taiwán, Japón y Filipinas.

“El EPL concluyó a finales del año pasado que había dominado las habilidades necesarias para controlar la primera cadena de islas, por lo que comenzó a centrar su entrenamiento en contrarrestar a las fuerzas estadounidenses en el Pacífico”, dijo un funcionario de inteligencia extranjero.

A finales de 2024, el Ejército chino desplegó maniobras militares de envergaduras con un número récord de buques y aeronaves, según Taipéi, tanto en las cercanías de Taiwán y Japón como en el Pacífico. Este verano, de igual forma, dos portaaviones chinos operaron simultáneamente fuera de la cadena de islas principal por primera vez, y Pekín envió un portaaviones más allá de las Islas Marianas del Norte y Guam, en el Pacífico central, también por primera vez.

Altos mandos del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) han desaparecido de la faz de la tierra, otros han sido encarcelados y contratistas de defensa han sido despojados de sus cargos en el partido y detenidos para ser investigados.

“La corrupción es el eslabón clave”

Las purgas de Xi Jinping en el Ejército Popular de Liberación tienen consecuencias mucho más profundas y exhiben que el Partido Comunista sobrevive solo cuando el ejército obedece a un líder sin cuestionarlo.

Asimismo, reflejan la obsesión de Xi Jinping por prepararse para los peores escenarios, tanto a nivel nacional como internacional, ya sean protestas por problemas económicos o represión política, o la necesidad de luchar contra Estados Unidos en una guerra por Taiwán.

“¿Cuál es, entonces, la mayor amenaza para construir un ejército capaz de derrotar a competidores dentro de la élite, a la gente común y a los estadounidenses en una guerra?”, señaló Joseph Torigian, profesor asociado de la American University que ha estudiado las relaciones de los líderes chinos con las fuerzas armadas.

“La corrupción es el eslabón clave”, sentenció.

Xi considera que el materialismo y la corrupción representan una amenaza directa para la capacidad del ejército de derrotar a sus enemigos, afirmó Torigian.

“En opinión de Xi, esto hace que los miembros del ejército sean vulnerables a la infiltración occidental, ya sea literalmente convirtiéndose en agentes o porque los valores occidentales fomentan el deseo de 'nacionalizar' el ejército y separarlo del control del partido”, agregó.

Las destituciones también sugieren que el Ejército Popular de Liberación (EPL) podría ser una de las pocas organizaciones que Xi Jinping, posiblemente no ha logrado controlar.

“La corrupción ha sido un problema muy real para el EPL y, de hecho, es corrosiva para las fuerzas armadas, por eso Xi se toma en serio su erradicación”, dijo Jonathan Czin, investigador de la Brookings Institution que anteriormente trabajó en la CIA analizando la política china.

