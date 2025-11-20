Fuego y humo en la cumbre... pero de la COP 30 en Brasil

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban en el exterior que contuvieran la situación. Muchos desesperados escaparon del lugar mientras gritaban "¡fuego! ¡fuego!".

En poco tiempo

Menos de una hora después de activadas las alarmas, las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos, confirmaron el gobernador de Pará, Helder Barbalho y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino.

El gobernador Barbalho declaró a TV Globo que los equipos técnicos investigan dos posibles causas:una falla en un generador o un cortocircuito en una tribuna.

"En cualquier lugar del planeta"

"Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto", dijo Sabino en declaraciones a los medios de comunicación.

Unas horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, había dado una conferencia de prensa en la Zona Azul donde comenzó el incendio.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazona brasileña, debido a la falta de infraestructura de la ciudad y los altos precios del alojamiento.

Ya empezada la COP30,la ONU envió una carta a la presidencia brasileña quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones y pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto.

Fuente: EFE, AFP y ANSA.

