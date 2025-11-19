Google oficializó este martes el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, apenas ocho meses después de haber presentado Gemini 2.5. La movida representa un golpe directo en la batalla contra OpenAI, creador de ChatGPT, que en agosto había lanzado su versión GPT-5.
Google anunció Gemini 3: El arma definitiva para superar a ChatGPT/OpenAI para siempre
Google presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología: Gemini 3.
Números que impactan desde Google
"Es increíble pensar que en solo dos años, la IA evolucionó de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente", afirmó Sundar Pichai, CEO de Alphabet, en una serie de publicaciones que dejaron a la industria tech en vilo.
El nuevo modelo promete entender mejor el contexto y la intención detrás de cada consulta, lo que significa que los usuarios necesitarán "menos instrucciones" para obtener los resultados deseados. Gemini 3 ya está disponible para suscriptores selectos y se expandirá masivamente en las próximas semanas.
La app de Gemini superó los 650 millones de usuarios activos mensuales, mientras que AI Overviews alcanzó los 2 mil millones. En comparación, ChatGPT reportó 700 millones de usuarios semanales en agosto. La competencia está más feroz que nunca.
Demis Hassabis, CEO de DeepMind (la división de IA de Google), destacó que las respuestas de Gemini 3 abandonan los clichés y la adulación para ofrecer "información genuina, diciéndote lo que necesitás escuchar, no lo que querés escuchar". Un dardo directo contra las críticas que acusan a los chatbots actuales de ser demasiado complacientes.
Qué trae de nuevo Gemini 3 de Google
El salto tecnológico es brutal. Gemini 3 Pro arrasa en los principales benchmarks de IA, liderando el LMArena Leaderboard con un puntaje récord de 1501 Elo. En matemáticas avanzadas, alcanza un 23,4% en MathArena Apex, estableciendo un nuevo estándar para los modelos de inteligencia artificial.
Pero lo más impactante es su capacidad multimodal. Gemini 3 puede analizar videos, traducir recetas manuscritas en diferentes idiomas, generar código para visualizaciones interactivas y hasta crear simuladores de física complejos al instante. Todo con una comprensión de contexto que sus predecesores ni se acercaban.
Para los desarrolladores, Google lanzó Antigravity, una plataforma que permite "programar por vibra" (vibe coding). Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, aseguró que es "el mejor modelo de vibe coding que jamás creamos". Traducción: le pedís algo y lo construye sin vueltas.
Alphabet, junto a Meta, Microsoft y Amazon, está invirtiendo cifras récord en infraestructura de IA. Colectivamente, estas empresas esperan superar los 380 mil millones de dólares en gastos de capital este año.
