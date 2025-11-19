Google anunció Gemini 3: El arma definitiva para superar a ChatGPT/OpenAI para siempre

Demis Hassabis, CEO de DeepMind (la división de IA de Google), destacó que las respuestas de Gemini 3 abandonan los clichés y la adulación para ofrecer "información genuina, diciéndote lo que necesitás escuchar, no lo que querés escuchar". Un dardo directo contra las críticas que acusan a los chatbots actuales de ser demasiado complacientes.

Qué trae de nuevo Gemini 3 de Google

El salto tecnológico es brutal. Gemini 3 Pro arrasa en los principales benchmarks de IA, liderando el LMArena Leaderboard con un puntaje récord de 1501 Elo. En matemáticas avanzadas, alcanza un 23,4% en MathArena Apex, estableciendo un nuevo estándar para los modelos de inteligencia artificial.

Pero lo más impactante es su capacidad multimodal. Gemini 3 puede analizar videos, traducir recetas manuscritas en diferentes idiomas, generar código para visualizaciones interactivas y hasta crear simuladores de física complejos al instante. Todo con una comprensión de contexto que sus predecesores ni se acercaban.

image La guerra por la supremacía en inteligencia artificial apenas comienza, y Gemini 3 es la última arma de Google en esta batalla sin cuartel.

Para los desarrolladores, Google lanzó Antigravity, una plataforma que permite "programar por vibra" (vibe coding). Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, aseguró que es "el mejor modelo de vibe coding que jamás creamos". Traducción: le pedís algo y lo construye sin vueltas.

Alphabet, junto a Meta, Microsoft y Amazon, está invirtiendo cifras récord en infraestructura de IA. Colectivamente, estas empresas esperan superar los 380 mil millones de dólares en gastos de capital este año.

