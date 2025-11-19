Nvidia sacude Wall Street con resultados que impulsan nuevamente a la IA

El futuro de Nvidia

Pero la sorpresa más grande llegó con la guía para el trimestre actual, que finaliza en enero 2026. La empresa proyectó ingresos con un punto medio de US$ 65.000 millones, muy por encima del consenso de US$ 62.200 millones. Ese salto proyectado, que Wall Street interpretó como una señal de aceleración del negocio, se apoya en una demanda que la propia compañía describe como incesante.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, fue tajante en su análisis, ya que considera que el negocio de chips de IA está atravesando un momento excepcional, según figura en el comunicado de la empresa:

Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas. Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas.

Para Huang, la demanda de computación para IA “sigue acelerándose y aumentando exponencialmente tanto en entrenamiento como en inferencia”, un fenómeno que considera estructural.

La inferencia —el proceso mediante el cual modelos de IA previamente entrenados generan respuestas y ejecutan acciones— está ganando terreno a medida que más industrias incorporan herramientas inteligentes a sus operaciones.

image Jensen Huang, CEO de Nvidia, celebró los resultados de la empresa y se lo adjudicó a los avances en IA.

Según Huang, el ecosistema alrededor de la IA se expande de manera tan rápida que Nvidia se encuentra inmersa en “un círculo virtuoso” donde cada avance tecnológico dispara nuevas aplicaciones.

“La IA está en todas partes, haciendo de todo, todo a la vez”, afirmó, dejando de lado las versiones de burbuja en el mercado de IA.

El segmento que más destacó fue el de centros de datos, núcleo del negocio de Nvidia y corazón de la infraestructura global de IA. En el trimestre de octubre, la compañía reportó ingresos por US$ 51.200 millones en esa división, un crecimiento interanual del 66% y por encima de los US$ 49.050 millones esperados por Wall Street.

La directora financiera, Colette Kress, explicó en el comunicado de la empresa que este salto está “impulsado por tres cambios de plataforma: computación acelerada, potentes modelos de IA y aplicaciones agentivas”, una nueva categoría de software capaz de ejecutar tareas autónomas complejas.

En un entorno donde startups y gigantes corporativos compiten por conseguir chips de Nvidia para alimentar sus modelos avanzados, la demanda parece no tener techo. Así lo reflejó el comportamiento de la acción, que volvió a mostrar fuertes subas tras el cierre del mercado.

Con estos resultados, Nvidia no solo reafirma su liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial, sino que también anticipa un 2026 marcado por una expansión aún mayor en la infraestructura tecnológica que demandará el nuevo paradigma digital.

Más contenido en Urgente24

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

Retenciones 0%: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento

Arabia Saudita sacude Wall Street a días de la visita oficial a Estados Unidos

'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción