Países Bajos liberó a Nexperia, vuelve a manos chinas

La decisión neerlandesa generó una fuerte reacción de Beijing, que respondió con una prohibición de reexportar los chips provenientes de China, muchos de ellos esenciales para la industria automotriz europea.

Este freno en las exportaciones encendió alarmas en la cadena de suministro: fabricantes de vehículos en Alemania, México y otras regiones advirtieron sobre la amenaza de escasez y posibles paradas en la producción.

Con el paso de los días, la presión diplomática y comercial aumentó. China exigió al Gobierno neerlandés medidas concretas y criticó lo que consideró un uso abusivo del concepto de “seguridad nacional” para interferir en los negocios de empresas chinas.

Además, desde el Ministerio de Comercio chino señalaron que Países Bajos debía dejar de permanecer en “la retórica” y avanzar hacia soluciones reales.

La sanción neerlandesa fue vista por muchos analistas como un movimiento estratégico para proteger la soberanía tecnológica europea, especialmente en la industria automotriz: los chips producidos por Nexperia son componentes clave para sistemas de automóviles.

Sin embargo, el impacto económico y diplomático se hizo sentir rápidamente. The Guardian reportó que el mercado automotor ya empezaba a sufrir por la escasez de semiconductores.

Cambio de viento para Nexperia

Ahora, con la suspensión de la intervención, La Haya busca bajar la tensión y recuperar una vía de diálogo con Beijing. Karremans consideró el gesto como “señal de buena voluntad” y dijo que las conversaciones continuarán durante los próximos meses.

A pesar del retroceso, el Gobierno neerlandés dejó abierta la posibilidad de reinvocar la ley si se reactivan amenazas a la continuidad tecnológica europea.

Por su parte, desde China se mantiene cierta cautela. Aunque parte de los chips comenzaron a exportarse nuevamente para uso civil, Beijing exige que se tomen más acciones para garantizar la estabilidad de la cadena global de suministro.

Además, hay voces que señalan que los neerlandeses podrían haber actuado bajo influencia de Estados Unidos, algo que incrementa las sospechas geopolíticas.

Este episodio refleja las crecientes tensiones en el sector de semiconductores, donde la tecnología se ha convertido en un campo estratégico de poder global. La maniobra neerlandesa —y su posterior retroceso— pone de relieve el delicado equilibrio entre seguridad nacional, intereses comerciales y relaciones diplomáticas en la nueva era tecnológica.

