Sorteo Mundial 2026: Equipos y bombos confirmados, posibles rivales de Argentina

Hoy (19/11) FIFA dio a conocer el último ranking del año y es el que servirá para el sorteo del Mundial 2026 del 5 de diciembre, el que conforme los 12 grupos de 4 equipos cada uno para disputar la primera fase. Con Italia en el repechaje puede haber un grupo de la muerte, pero bien de la muerte, ya damos ejemplos más adelante.
Los bombos para el sorteo y los posibles rivales de Argentina
El nuevo ranking FIFA ubica a la Selección Argentina en el 2º puesto detrás de España, así que ya se aseguró el lugar en el bombo 1 en el sorteo dle Mundial 2026, por ende, tendrá un rival de cada uno de los bombos 2, 3 y 4, con excepción de los equipos sudamericanos, a los cuales no podrá enfrentar en la primera fase.
Acá hay que aclarar algo, con Italia en el repechaje podría formarse un grupo de la muerte con hasta 3 campeones del mundo juntos. Es que Italia si pasa el repechaje va derecho al bombo 4 y eso es un problema para todos los seleccionados, más allá que a 16vos de final pasan los 1º y 2º de cada grupo más los 8 mejores terceros de los 12 que habrá.
Los bombos están formados de la siguiente manera:
BOMBO 1 (Cabezas de serie)
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Argentina
- Brasil
- Inglaterra
- Francia
- Portugal
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- España
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Senegal
- Suiza
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
BOMBO 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje Europa 1
- Repechaje Europa 2
- Repechaje Europa 3
- Repechaje Europa 4
- Repechaje Intercontinental 1
- Repechaje Intercontinental 2
Con estos bombos ya armados vemos por ejemplo que si Bolivia pasa el repechaje intercontinental irá al igual que Italia al bombo 4. Ahora vamos a jugar un poco y vemos que rivales les puede tocar a la Scaloneta.
Primero armemos e imaginemos un grupo muy débil para Argentina. Sus rivales en un grupo fácil podrían ser Irán, Panamá y Curazao. Rivales de tercer orden y donde Argentina no tendría problemas para pasar.
Pero si vamos al extremo y pensamos en un grupo extra difícil o el grupo de la muerte podemos pensar en Croacia (finalista y semifinalista en los últimos dos Mundiales), Noruega (la mejor generación de su historia liderada por Erling Haaland) y el siempre complicado Italia.
Este es el problema de tener tantos grupos de pocos integrantes, solo se arman 4 bombos, y en un mismo bombo podemos ver a Uruguay y Australia, que nada tienen que ver en sus niveles, pero los dos están en el bombo 2.
Por último, destacar que también puede haber grupos con equipos que ni siquiera juegan seguido los mundiales, o sea sin potencias ni equipos de segundo orden sino peores. Por ejemplo, Canadá, Qatar, Australia y Haití podrían compartir grupo. Equipos que nunca juegan o si juegan no pasan primera fase.
Viendo un poco esto nos asusta el nivel que pueda demostrar este Mundial por el afán de integrar a todos y hacer una Copa del Mundo con muchos equipos. Además, se debe rever el sistema de repartición de cupos, ya que continentes como África pasaron de 5 a 10 cupos, duplicando la cantidad, y UEFA pasó de 13 a solo 16, el que menor porcentaje de aumento tuvo, o sea, el mejor futbol fue castigado. Esto produjo que Curazao y Cabo Verde clasifiquen, e Italia vuelva a estar en el repechaje y al borde de la eliminación.
