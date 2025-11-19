Sorteo Mundial 2026: Equipos y bombos confirmados, posibles rivales de Argentina

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

image Los bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Con estos bombos ya armados vemos por ejemplo que si Bolivia pasa el repechaje intercontinental irá al igual que Italia al bombo 4. Ahora vamos a jugar un poco y vemos que rivales les puede tocar a la Scaloneta.

Primero armemos e imaginemos un grupo muy débil para Argentina. Sus rivales en un grupo fácil podrían ser Irán, Panamá y Curazao. Rivales de tercer orden y donde Argentina no tendría problemas para pasar.

Pero si vamos al extremo y pensamos en un grupo extra difícil o el grupo de la muerte podemos pensar en Croacia (finalista y semifinalista en los últimos dos Mundiales), Noruega (la mejor generación de su historia liderada por Erling Haaland) y el siempre complicado Italia.

Este es el problema de tener tantos grupos de pocos integrantes, solo se arman 4 bombos, y en un mismo bombo podemos ver a Uruguay y Australia, que nada tienen que ver en sus niveles, pero los dos están en el bombo 2.

Por último, destacar que también puede haber grupos con equipos que ni siquiera juegan seguido los mundiales, o sea sin potencias ni equipos de segundo orden sino peores. Por ejemplo, Canadá, Qatar, Australia y Haití podrían compartir grupo. Equipos que nunca juegan o si juegan no pasan primera fase.

Viendo un poco esto nos asusta el nivel que pueda demostrar este Mundial por el afán de integrar a todos y hacer una Copa del Mundo con muchos equipos. Además, se debe rever el sistema de repartición de cupos, ya que continentes como África pasaron de 5 a 10 cupos, duplicando la cantidad, y UEFA pasó de 13 a solo 16, el que menor porcentaje de aumento tuvo, o sea, el mejor futbol fue castigado. Esto produjo que Curazao y Cabo Verde clasifiquen, e Italia vuelva a estar en el repechaje y al borde de la eliminación.

