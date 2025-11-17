Trump lanza un plan para acelerar las visas a hinchas del Mundial 2026

Donald Trump reforzó la idea: "Siempre dijimos que esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello". Y añadió: "Haremos todo lo posible para que la Copa del Mundo 2026 sea un éxito sin precedentes".

El guiño de AFA sobre la presencia de Messi en Mundial 2026 pasó desapercibido La Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022 FOTO NA: ARCHIVO REUTERS/Kai Pfaffenbach

Aun así, las autoridades aclararon que el ticket del partido no garantiza la visa, sino prioridad en la agenda. Todos los solicitantes deberán cumplir con los procesos habituales de seguridad y verificación migratoria.

Fue Rubio, el secretario de Estado de USA, quien se expresó tajante al aclarar este tema, que puede generar controversia en los hinchas. "Su entrada no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria".

