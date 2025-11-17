Desde la Oficina Oval, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, presentaron el programa FIFA Pass, una iniciativa que dará prioridad en la gestión de visas a quienes compren entradas para el Mundial 2026.
QUÉ ES EL FIFA PASS
Trump lanza un plan para acelerar las visas a hinchas del Mundial 2026
En un evento con la prensa realizado en la Oficina Oval y junto a Gianni Infantino, Donald Trump dio precisiones sobre las visas para el Mundial 2026.
El sistema del FIFA Pass, que lanzó Trump junto a Infantino en una conferencia de prensa, permitirá que aquellos que tengan tickets para algún partido de la Copa del Mundo accedan a citas aceleradas en consulados estadounidenses, reduciendo los tiempos de espera.
"Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para la visa": Donald Trump agiliza los tiempos
El secretario de Estado, Marco Rubio, que también estuvo presente en la Oficina Oval, aseguró que para poder llevar a cabo el plan se sumarán más de 400 funcionarios consulares para garantizar que la mayor cantidad de solicitantes obtengan su turno rápidamente.
Además, agregó que quienes tengan ya su entrada deben pedir turno cuanto antes. "El inicio se acerca, ahora es el momento de aplicar", explicó.
"Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa", añadió Infantino.
Donald Trump reforzó la idea: "Siempre dijimos que esta será la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia, y el FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello". Y añadió: "Haremos todo lo posible para que la Copa del Mundo 2026 sea un éxito sin precedentes".
Aun así, las autoridades aclararon que el ticket del partido no garantiza la visa, sino prioridad en la agenda. Todos los solicitantes deberán cumplir con los procesos habituales de seguridad y verificación migratoria.
Fue Rubio, el secretario de Estado de USA, quien se expresó tajante al aclarar este tema, que puede generar controversia en los hinchas. "Su entrada no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria".
