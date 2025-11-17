Enorme revuelo en el ANDISgate porque llega Cuadernos 2 (la Nueva Casta)

Live Blog Post

Rebobinemos: Así comenzó la historia de La Nueva Casta

Silvina Heguy en Revista Anfibia ayuda a recordar el inicio:

"(...) La primicia la dieron los periodistas Mauro Federico y Ivy Cángaro en el programa Data Clave del streaming Carnaval, y dos horas después la retomaron Jorge Rial y Mauro Federico en Argenzuela desde C5n. En grabaciones cortas -que se cree que fueron hechas en el café Petit Colón, frente a Tribunales-, Diego Spagnuolo, entonces director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), funcionario libertario y amigo de Milei, explica el supuesto mecanismo de corrupción de la agencia. Asegura que le contó al presidente, y advierte que la actuación se la va a llevar puesta a Karina, el Jefe.

“Hablé con el presidente, él sabe lo que está pasando. Saben que están choreando. No, no corrigieron nada. Saben que están choreando (.…) No te podes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo o sea llega haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los whatsapp con Karina. Olvidáte”, se escucha.

La autenticidad de la voz no fue desmentida por el protagonista. En simultáneo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a los hermanos Milei y a otros funcionarios. El juez federal Sebastián Casanello dio paso al fiscal Franco Picardi, quien a la noche de ese día ordenó los allanamientos. La velocidad para las acciones tiene que ver con la teoría del fruto del árbol prohibido, que el mismo Picardi utilizó en otras causas de escuchas y que indica que si audios de origen ilegal son la prueba inicial, la causa caería. En eso se basa la nulidad pedida por la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada en el entramado de las coimas por Spagnuolo.

El viernes pasado, a casi diez días de la difusión en serie de los audios atribuidos al ex director de Andis, apareció la voz de Karina Milei. En dos cortes breves se escucha a quien se cree es la Secretaria General de la Presidencia pidiendo unión y contando que ella trabaja de 8 a 23. El periodista Mauro Federico no había dicho en dónde se habría grabado la conversación que volvió a presentar en Carnaval. Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien situó la grabación en la Casa Rosada. (...)".

Embed