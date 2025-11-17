Enorme revuelo en el ANDISgate porque llega Cuadernos 2 (la Nueva Casta)

Diego Spagnuolo cometió 'sincericidio'. El ANDISgate sigue siendo un problema para la Administración Javier Milei. No le impidió ganar las elecciones del 26-O pero derriba varios mitos, comenzando por la idea de que el Presidente acabaría con La Casta y sus prácticas de abuso del Estado.
Karina Milei no es la misma luego de los audios famosos que le endilgaron el 3% icónico. Tampoco exageremos: ella no perdió la virginidad con este caso sino con el $LIBRA. Lo que sí es interesante es que, desde entonces, Santiago Caputo jura una y otra vez que él no tuvo nada que ver. Casi nadie le cree. Dicen que así comenzaron algunas rupturas significativas en el 'Caputo Team'.
Ahora llega el tiempo de indagatorias. O sea que el daño definitivo es difícil de estimar o anticipar. Casi ya no interesan los Kovalivker sino otros apellidos ilustres, varios de ellos funcionarios gubernamentales.
Muy interesante el contenido del programa 'Cónclave' del streaming 'Carnaval' en la noche del 17/11 con el contenido del dictamen del fiscal Franco Picardi. Los nombres son muchísimos, y aún aparecerán más. Aqui se ejemplifica con algunos casos de la transmisión a modo de ejemplo del enchastre que ocurre en el gobierno de La Libertad Avanza, y eso que todavía no están investigados los cuadernos de Miguel Ángel Calvete.
Vamos con este VIVO.
17-11-2025 23:22
Lo increíble del caso
Cuando el escándalo ya había explotado los involucrados seguían cobrando realizando negocios.
No pensaban que ya estaban siendo grabados porque había intervención judicial.
Esto se supone que es impunidad o torpeza.
17-11-2025 23:05
Spagnuolo hasta las orejas
Relato: Diego Spagnuolo cae un día a la casa de Calvete en la calle Defensa con un bolso vacío y se lleva repleto con $5 millones.
Calvete le envía un audio a su mujer, Guadalupe Muñoz: "Amor, ahí te equivocaste, en la última columna, porque es el 30% del 15% del 100% del 15, ¿me entendés? Por esto te decía dividilo por 7 y multiplícalo por 3. Acá a vos te está dando el 30% del 70. Es el 30 y el 70 que da el 100. Esa última columna tenés que rehacerla".
Consecuencia de esa estimación fueron los $5 millones que se llevó Spagnuolo, en efectivo porque, según explicó Calvete a su mujer, eran para "el boludo del Pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos".
En teoría, era dinero para comprar dólares.
Doman se declara decepcionado por Spagnuolo porque le parece el monto por el que se arriesga el abogado de Javier Milei.
17-11-2025 22:37
Enero 2024, aparece Karina Milei
Pablo Atchabahian, ya detenido, es un jugador que estuvo en la gestión anterior del lado de afuera y ahora estaba del lado de adentro. En uno de los chats, a principios de la Administración Milei, chatea: "Yo estoy pidiendo el PAMI y la Agencia de Discapacidad".
Meses antes había posteado: "Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias a todos por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años de gestión. Después todos a Tenerife".
En enero de 2024 su socio / amigo Mariano Caballi explica en el chat que "hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo".
Y aparece otro personaje, Luciana Ferrari, ex directora de Prestaciones Médicas en ANDIS (con Mauricio Macri).
Luego se fue a trabajar al laboratorio Roche (igual que Pablo Atchabahian).
Ella orientaba la facturación: ella ingresaba al sistema informático y definía la estructura de pagos.
Otro personaje Matías Palotti. Un audio demuestra el desmantelamiento de la Auditoría de ANDIS. Muy relacionado con Profarma, igual que Calvete, el hombre de confianza de Spagnuolo.
17-11-2025 22:13
Miguel Calvete, el de los supermercados chinos
Federico:"El intermediador de muchos de estos negocios es un viejo conocido de todos nosotros: Miguel Ángel Calvete."
En días K, Calvete, apoyado por Guillermo Moreno, libró una batalla con Yolanda Durán por el lobby de los supermercados chinos ante las autoridades gubernamentales.
Fantino: "¿Estaba al frente de la cámara de los supermercados chinos?".
Calvete coordinaba pagos, cobranzas y era el nexo entre la ANDIS y las droguerías.
Su esposa, Guadalupe Muñoz, manejaba el dinero en efectivo.
Su hija, Ornella —directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Comercio en el Ministerio de Economía— también aparece en chats: “Con el 3% a KM está perfecto”.
La casa de Ornella Calvete fue allanada y tenía US$ 700.000 (el padre le aconsejó que "se hiciera la gila").
Miguel Ángel Calvete guardaba la información en cuadernos.
"Calvete operaba como un director paraestatal de la ANDIS".
Según el fiscal Picardi, Calvete se encargaría "del lavado de dinero obtenido en la ANDIS".
"Giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro".
17-11-2025 22:09
Mauricio D'Alessandro no funcionó como cortina
Jorge Rial: "Mauricio D'Alessandro es el único abogado invicto en ganar alguna causa. Déjense de joder chicos. Lo pusieron para tirar abajo todo mediáticamente y lo puso otra vez en el ojo de la tormenta. Yo recuerdo cuando se decía que se había levantado el secreto del sumario y no había nada. Había una investigación que se tranquilizó preelecciones. No está mal, para que no sea que había una campaña pero que ahora se aceleró con todo esto. ¿Qué pasó, Mauro?"
Federico:"La causa nunca se detuvo. Después que declaramos ante la Fiscalía hubo por lo menos 35 allanamientos, el secuestro de varios teléfonos celulares. No sabíamos que aparecían actores nuevos en esta trama."
CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN POR LAS COIMAS DE ANDISEl fiscal Franco Piccardi dio a conocer el dictamen de la causa que acusa a Javier Milei y a Diego Spagnuolo, a quienes se suman catorce personas más.Los cargos son administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita,… pic.twitter.com/u3zoqP1npO
"Todo empezó en enero de 2024: el “Grupo Museo”, integrado por Daniel María Garbellini, Patricio Rama, Mariano Caballi, Matías Palotti y Pablo Atchabahian planificaba volver a ANDIS. Sabían de la millonaria caja y apuntaban directo a Karina Milei, “la que define todo”."
"Los primeros en caer fueron Diego Spagnuolo (titular de ANDIS) y Daniel María Garbellini (Acceso a los Servicios de Salud). Sin embargo, la estructura seguía: ¿Quién es Pablo Atchabahian?".
17-11-2025 21:04
¿Habrá imputado arrepentido? Una gran duda
Fabián Doman: "O sea es una ruta paralela a la de los Kovalivker".
Federico: "Así es. La autopista de los Kovalivker estaba enfocada en un área específica, la de un determinado tipo de medicamentos. El dictamen de Picardi incluye a 4 droguerías pero no aparece en ese listado la Suizo Argentina"
Fantino: "Perdoname, los Kovalivker no es que quedan afuera de todo esto... "
Doman: "No, de esta autopista".
Fantino: "Hacé de cuenta que es una autopista ¿de cuántos carriles? Si cada droguería es un carril ¿cuáles son las droguerías que participan de esto?".
Doman: "Las cuatro mencionadas acá son Droguería Profarma, Droguería Génesis -compran un medicamento con un aumento de casi el 2.000%, es muy grosero el tema-... ".
Fantino: "Ahora vienen las indagatorias ¿alguno puede declararse como arrepentido?".
Federico: "Todos los imputados pueden acceder a la figura de imputado colaborador a cambio de una negociación que seguramente les permitiría morigerar su situación".
Apenas echaron a Diego Spagnuolo de ANDIS por el escándalo de los audios de las coimas, la banda comenzó a borrar rastros de sus dispositivos. Spagnuolo tenía agendado a Miguel Calvete con el alias de "Chuen Li". Las pruebas de la Fiscalía son determinantes e irrefutables. pic.twitter.com/EPYebgPZOg
Mauro Federico explicó que el grupo operativo del ANDISgate, según el dictamen de la Fiscalía, "ya tenía antecedentes durante la gestión de Cambiemos".
"La ANDIS era uno de los botines de guerra que se repartían en el gobierno de Mauricio Macri a la hora de organizar quiénes se quedaban con las cajas del Estado".
Según él, lo interesante de ANDIS no sólo es el flujo de dinero por su presupuesto sino los contratos que tiene con otras reparticiones del Estado.
"Tal vez el área más significativa sea la de Medicamentos pero luego aparecen otras como Prótesis, Servicios Especiales, Tratamientos, etc."
Alejandro Fantino pregunta: "¿Sobrevivieron al gobierno de Alberto Fernández?".
Respuesta: "Sí, la pandemia los obligó a un bajo perfil pero vuelven a aparecer a fines del 2022".
Fantino: "¿Le cabe la figura de asociación ilícita?".
Federico: "ES muy complejo establecer las características que tiene para el Código Penal esa figura delictiva pero está claro que había una organización criminal, que había una cabeza y varios vértices, afuera y adentro de la ANDIS., El fiscal está convencido, según su dictamen, que había una estructura paralela que operaba por afuera de ANDIS y que supervisaba las contrataciones, supervisar cómo se direccionaban a las empresas que pagaban los retornos y distribuir esos retornos".
¿Quién es Alan Pocovi? Es el medio hermano de Malek Pocovi, hijo de Zulemita Menem. Su padre es Marcelo Pocoví.
El Disenso (Mariana Escalada & Agustín Ronconi):
"El dictamen fiscal Franco Picardi identifica a Alan Pocovi —familiar político de los Menem— en el circuito financiero donde habrían terminado parte de las coimas del esquema de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde El Disenso ya te mostramos que los socios de Martín Menem vienen siendo beneficiados por la actual gestión con contratos multimillonarios como el caso de Sergio Aguirre, en Osprera.
(...) En marzo de este año expusimos que Kevin Pocovi, medio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, también había resultado favorecido en el reparto de contrataciones tras adjudicarse $2.300 millones del PAMI por el alquiler de un inmueble, mientras la AABE está atiborrada de edificios públicos vacíos.
Más recientemente, en el mes de septiembre, expusimos cómo los Pocovi continuaban generando ingresos gracias a su cercanía con Martín Menem y la mano generosa de Marcelo Campoy, titular de Vialidad Nacional.
Fotos, asientos contables, chats, cuadernos. Se abrió la caja de Pandora de la causa ANDIS y el 3% de Karina. El miércoles indagan a Spagnuolo y los audios ya son lo menos importante con todas las pruebas que hay. Lo cuenta con lujo de detalle @sofiacaram en Gelatina. pic.twitter.com/jZ707bOtzI
Alan Pocovi, hermano de Kevin, se convirtió en proveedor de Vialidad al adjudicar un contrato para “cortar el pasto” a la vera de la ruta por un total de $1.292.000.000.
Dato de color: luego de publicarse nuestra investigación sobre el alquiler de las oficinas al PAMI (…) Alan Pocovi asumió como vicepresidente de Inversora Eslava, la empresa cuestionada por la contratación, retirándose Kevin Pocovi del directorio.
(…) De acuerdo al dictamen fiscal, “se han identificado operaciones —remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques— (…) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocovi y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último —Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.—, las que tendrían por objeto una acción de movilización de los fondos tendientes a su blanqueo”. (…)
Pocovi no aparece involucrado en la operatoria de medicamentos sino en la etapa final del recorrido del dinero: la movilidad y posible lavado de los retornos obtenidos de la maniobra. Por esta razón, el fiscal Picardi también solicitó el allanamiento del domicilio de Pocovi y de los demás implicados, medida que evidencia la gravedad del circuito investigado."
17-11-2025 21:53
Rebobinemos: Así comenzó la historia de La Nueva Casta
Silvina Heguy en Revista Anfibia ayuda a recordar el inicio:
"(...) La primicia la dieron los periodistas Mauro Federico y Ivy Cángaro en el programa Data Clave del streaming Carnaval, y dos horas después la retomaron Jorge Rial y Mauro Federico en Argenzuela desde C5n. En grabaciones cortas -que se cree que fueron hechas en el café Petit Colón, frente a Tribunales-, Diego Spagnuolo, entonces director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), funcionario libertario y amigo de Milei, explica el supuesto mecanismo de corrupción de la agencia. Asegura que le contó al presidente, y advierte que la actuación se la va a llevar puesta a Karina, el Jefe.
“Hablé con el presidente, él sabe lo que está pasando. Saben que están choreando. No, no corrigieron nada. Saben que están choreando (.…) No te podes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo o sea llega haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los whatsapp con Karina. Olvidáte”, se escucha.
La autenticidad de la voz no fue desmentida por el protagonista. En simultáneo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a los hermanos Milei y a otros funcionarios. El juez federal Sebastián Casanello dio paso al fiscal Franco Picardi, quien a la noche de ese día ordenó los allanamientos. La velocidad para las acciones tiene que ver con la teoría del fruto del árbol prohibido, que el mismo Picardi utilizó en otras causas de escuchas y que indica que si audios de origen ilegal son la prueba inicial, la causa caería. En eso se basa la nulidad pedida por la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada en el entramado de las coimas por Spagnuolo.
El viernes pasado, a casi diez días de la difusión en serie de los audios atribuidos al ex director de Andis, apareció la voz de Karina Milei. En dos cortes breves se escucha a quien se cree es la Secretaria General de la Presidencia pidiendo unión y contando que ella trabaja de 8 a 23. El periodista Mauro Federico no había dicho en dónde se habría grabado la conversación que volvió a presentar en Carnaval. Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien situó la grabación en la Casa Rosada. (...)".
